На Донбассе российские войска регулярно наступают танковыми колоннами, но безуспешно – ВСУ

Уничтоженный российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ достаточно регулярно наступает танковыми колоннами на всех направлениях в Донецкой и Луганской областях. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, такие атаки были на Новопавловском направлении и к северу от города Часов Яр.



«Это абсолютно регулярные «упражнения» со стороны россиян. Я не очень понимаю, почему они пытаются активно использовать именно танковые колонны, если уже понятно, что это не очень эффективно. Сначала они подрываются на дистанционном минировании, когда только выезжают. Потом по ним отрабатывают FPV-дроны. А потом – если что-то доедет – по ним отрабатывают традиционными противотанковыми средствами. Обычно они даже не успевают доехать. История в том, что они эти танковые колонны сейчас используют не как средства прорыва, а как средства доставки десанта», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что российские войска с бронетехникой пошли на штурм под городом Покровск Донецкой области, ВСУ уничтожили несколько ББМ.