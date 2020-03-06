Рублевый «остров» Украины. На что живет «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал к началу 2022 года сравнять размер зарплат и пенсий жителям оккупированной территории Донецкой области до уровня Ростовской области (Россия).



По обещаниям главы группировки, минимальная пенсия в феврале на неподконтрольной территории вырастет до 4800 рублей (1832 гривны). А к 2022 году теоретически может достигнуть 8294 рублей (3190 гривен). Однако уже сейчас прожиточный минимум для пенсионеров в Ростовской области 8736 рублей (или 3319 гривен).

Выплачивать так называемые пенсии на территории подконтрольной «ДНР» начали с апреля 2015 года. Социальную помощь, которую в народе называют «пенсией», жители Донецка получают в рублях — по курсу «1:2». В 2015 году размер минимальной пенсии составлял 1 800 рублей (900 гривен), в 2017 году — 2 600 рублей (1 300 гривен).

В 2019 году средний размер заработной платы в подконтрольных группировке «ДНР» районах Донецкой области не превышал 11498 рублей (4849 гривен). Минимальная зарплата на этих территориях официально составляет 2514 рублей (1060 гривен). В феврале 2020 года «ДНР» установила, что размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории должен быть 6065 рублей (2277 гривен по актуальному курсу).



Денег нет, но вы держитесь



Но пока не все работающие получают заработанные деньги. На предприятиях, часть которых группировка «национализировала», работники по несколько месяцев не получают зарплату. К примеру, сотрудники завода «Донецккокс» не получали свои деньги 7 месяцев. После того как предприятие перевели под «внешнее управление», к ноябрю 2019 года на нем оставалось 44 сотрудника, осенью после 3-месячной задержки выплат им вместо денег выдавали продуктовые наборы.



На Ясиновском коксохимзаводе в Макеевке задержка заработной платы — с ноября 2019 года. В идеальных условиях работники предприятия в среднем должны получать около 10 000 рублей (3 861 гривен).

О задолженности по зарплатам на шахтах «ДНР» сообщала «Восточная правозащитная группа». Также факт долгов подтвердили и собственные источники «Новостей Донбасса» на угольных предприятиях.



Работники Ясиновского коксохимического завода рассказали о разговоре с начальством завода на YouTube-канале «Накипело».



По словам одного из сотрудников, на предприятии большая текучка кадров. За последний месяц якобы рассчиталось около 300 человек. Повышения зарплаты нет. Объясняют это тем, что фонд зарплат был заложен еще в 2017 году и с тех пор не менялся.



При этом в «законе о труде», составленным «ДНР», указано, что задержка должна индексироваться.



Сотрудники шахты имени Калинина анонимно рассказали «Новостям Донбасса», что зарплата на это предприятии выплачивается, но размер ее оставляет желать лучшего.



Наш собеседник отметил, что сумма заработной платы зависит от участка. Побольше она у проходчиков или добычных участков.



«Те шахтеры, которые получают, в принципе живут неплохо. Молодым шахтерам проблематично работать на шахте — это тяжелый труд. Нужны силы и образование. А те, кто работает не один десяток лет, уже свыклись и живут нормально. Молодым шахтерам тяжело. Невысокая зарплата — это первая проблема. На данный момент есть задолженность по выплате за январь, за остальные в полной мере выдали», — говорит мужчина.







«ДНР» задолжала зарплату и железнодорожникам.



Пушилин признал, что в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат, особенно в угольной и металлургической отрасли. По его словам, основные причины в долгах по зарплате — непризнанность «ДНР», экономическая блокада и боевые действия. Задержки с выплатой местных пенсий он назвал «технической составляющей» и выразил надежду, что в феврале это не повторится.



Еще одной причиной задержек в группировке называют некомпетентную работу «чиновников».



Задолженность на предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» за декабрь 2019 года окончательно была погашена 20-21 февраля. Работники получали зарплату частями — по 10-20%. При этом о выплате зарплаты за январь и февраль речь пока не идет.



Тайна бюджета «ДНР»



До 2016 года бюджет «ДНР» формировался помесячно. Затем группировка перешла на поквартальное планирование. В 2019 году было заявлено о принятии уже годового бюджета. Однако проверить эти данные невозможно — принципы отчетности и публичного доступа к информации ни в Донецке, ни в других населенных пунктах Донбасса, оккупированных Россией, не соблюдаются.



Как заявил глава так называемого правительства Владимир Пашков, бюджет на 2020 год будет формироваться по принципам «программно-целевого планирования».



«Бюджет следующего года был сформатирован и утвержден по иным принципам, по принципам программно-целевой планирования... нечто подобное уже частично реализовано не только на территории РФ, но и в Осетии и Абхазии», — сказал он в августе 2019 года.



В группировке такой подход называют «еще одним шагом по пути интеграции с бюджетной системой Российской Федерации».



Одной из причин, почему группировка перешла на годовое планирование бюджета — увеличение горизонта планирования, предполагает экономист Александр Жолудь.



«Если бюджет стали планировать на больший период это не значит, что денег у них стало больше. Возможно у них стало больше прогнозируемости того, что они получать деньги», — говорит он.



Узнать до копейки статьи доходов и расходов группировки не представляется возможным. Что представляет из себя экономика «ДНР», можно только строить догадки. Например, на основе доклада «Экономика ДНР: состояние, проблемы, пути решения», изданного в 2018 году «Институтом экономических исследований».



В документе есть таблица исполнения расходной части бюджета «ДНР» за 2017 год. Из нее можно узнать о том, что значительная часть расходов в 2017 году, 71,1%, приходилась на здравоохранение, образование, соцвыплаты и соцобеспечение. Правда, в разделах ЖКХ, культура и спорт, оборона стоят прочерки. Также пробелы можно обнаружить и в таблице о доходной части — нет данных о трансфертах.

После начала экономической блокады «ДНР» начала выстраивать собственную фискальную вертикаль. Согласно докладу, их фискальная модель имеет два уровня: «общереспубликанские» налоги и местные.



К первым относятся, налог на прибыль, с оборота, акцизный налог, экологический налог, сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров и другие.



К местным налогам и сборам относятся: подоходный налог, упрощенный, сельскохозяйственный налог, транспортный налог, плата за землю, за патент, за использование рыбных ресурсов, сбор за осуществление валютообменных операций.



Однако, в отличие от других фискальных систем, тут нет налога на добавленную стоимость.



По мнению экономиста Алексея Куща, на неподконтрольной территории вводится замкнутая фискальная модель, рассчитанная на долгосрочный период. За счет бюджетных ресурсов выплачиваются зарплаты бюджетникам, которые затем возвращают обратно в бюджет часть полученных средств в виде налогов: подоходного и единого социального взноса.



Эксперт объясняет, что система функционирования налоговой системы «ДНР» не позволяет запустить НДС, так как нет ресурсов на его возмещение.



«Сама структура экономики не позволяет это. Например, экспортного возмещения НДС априори не может быть, потому что нет легального экспорта, есть "серый". Точно также и таможенный сбор, он есть, но он не может играть существенную роль в выполнении бюджета. Так что они будут больше ориентироваться на применение прямых налогов, например, подоходный, налог на прибыль, единый и так далее. В этом плане их фискальная система чем-то напоминает в отдаленных чертах оффшорную систему налогообложения. Ставки у них, правда, высокие, но сама система максимально упрощена», — отмечает эксперт.



Александр Жолудь отмечает, что у группировки сложности с налогообложением. Их основные источники — это поступления из местной экономики и то, что они получают из России.



«С РФ у них есть какие-то договоренности и они могут на что-то надеяться. Местная же экономика сейчас там работает на значительно меньшую мощность, чем, когда Украина контролировала эту территорию. Даже несмотря на то, что он пытались запускать металлургические заводы, но из-за того, что заводы не могут напрямую продавать, они это все гонят формально через абхазские банки и через Россию», — говорит он.



Давно не секрет, что бюджет «ДНР» пополняет Россия.



В 2016 году немецкое издание Bild сообщило, что Россия ежегодно тратит около одного миллиарда евро на зарплаты и соцобеспечение жителей неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. По подсчетам газеты, эта сумма составляет 0,6% годовых расходов российского бюджета.



На зарплаты и пенсии Москва ежемесячно тратит почти 79 миллионов евро, подчеркивала Bild. На выплаты пенсий требуется более 30 миллионов евро. К тому же газ, бензин, нефть, продукты питания, гуманитарная помощь и боеприпасы обходятся России в сотни миллионов евро в год, сообщало издание.



По данным российского РБК, российское правительство могло отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Под «отдельными территориями» имеется в виду Донбасс, говорят источники РБК.



Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября, пишет издание.



Но собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка прекратится.



Финансирование «ДНР» и «ЛНР» полностью засекречено, описывается секретными постановлениями, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК. Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования «ДНР» и «ЛНР».



По мнению экономиста Алексея Куща, дотации из России все же уменьшаются. В 2019 году был такой себе тестовый режим, когда с одной стороны сохранялись дотации из России, а с другой частично была допущена экономическая модель «региональной экономики».



Эксперт считает, что на неподконтрольных территориях Донбасса Россия проводит политику построения квази-патерналистской витрины, где в качестве образца — модель региональной экономики Приднестровья.



«В 2016, 2017 и 2018 годах как раз был период кристаллизации. Основная задача — создать закрытую модель, которая может сама себя обеспечивать хотя бы на минимальном уровне, которая бы соответствовала ментальным, социальным и психологическим восприятию местного населения. Это такой формат позднего СССР, и чтобы эта модель была жизнеспособной без активных экономических связей с подконтрольной Украине территорией, чтобы могла постепенно сокращать дотации, которые идут из России», — говорит он.



Точных данных о том, был ли принят бюджет на 2020 год нет. СМИ группировки пестрят лишь информацией о совещаниях и тренингах о новых принципах формирования «бюджета».



Кроме этого, 21 февраля стало известно, что так называемому правительству группировки «ДНР» разрешили утверждение временного бюджета до принятия «закона» о бюджете на очередной финансовый год.



Его обещают сделать открытым, в отличие от предыдущих лет. Такой «законопроект» приняли так называемые депутаты «ДНР». Теперь данные о бюджете могут быть опубликованы в СМИ, но до его принятия на очередной год, доступ к этой информации будет осуществляться в порядке, установленном главой группировки — то есть обычные люди так и не узнают, как и куда тратятся деньги «республики».