В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории на начало февраля сложилась критическая ситуация с невыплатой зарплаты работникам «бюджетной сферы». Об этом сообщила начальница одного из департаментов «контрольного управления главы ДНР» Татьяна Белопольская, передает «министерство информации» сепаратистов.



Причиной такой ситуации она назвала некомпетентную работу «чиновников ДНР». «По состоянию на начало февраля текущего года сложилась критическая ситуация с невыплатой заработной платы работникам бюджетной сферы по причине бюрократических отговорок и проволочек руководящих лиц, а также несвоевременности принимаемых ими управленческих решений практически во всей вертикали власти и несогласованности действий отдельных ведомств», — подчеркнула Белопольская.



По ее словам, что из-за долгов по зарплате 17 февраля главой «ДНР» Пушилиным было экстренно созвано совещание с «членами правительства и руководителями финансовых учреждений». Белопольская пообещала, что вся образовавшаяся задолженность будет погашена уже сегодня, 19 февраля.

В начале февраля проблему с задолженностью по зарплатам признал глава «ДНР» Денис Пушилин. Тогда он заявил, что это обусловлено экономическими причинами.