«Неудобны для всех». Как россияне попадают в тюрьмы «Л-ДНР» и почему о них забыл Кремль

Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

Весной 2014 года граждане России принимали активное участие в массовых протестах в Донецке и Луганске. Затем они уже с оружием в руках воевали против вооруженных сил Украины в рядах боевиков. По данным ряда международных расследователей и украинских спецслужб, часть этих людей оказались с действующими военными билетами Вооруженных сил РФ.



За все 6 лет вооруженного конфликта некоторые из так называемых «российских добровольцев» вернулись в Россию, кто-то погиб, а часть сторонников отделения Донбасса от Украины по разным причинам оказалась в тюрьмах группировок «ДНР» и «ЛНР». Там же находятся и те из боевиков, кто ранее имел гражданство Украины, но получил гражданство РФ после 2015 года.



«Отношение к заключенным гражданам России и к местным пацанам абсолютно одинаковое... одинаково скотское. А если сравнивать с не воевавшими, то к ним (боевикам — ред.) лучше <...> И не важно где и за что ты воевал. Вон, один парень "освобождал" Дебальцево, танкист — задержали за убийство сослуживца, конфликт у них был <...> Получит 10 лет — это любимый срок. И сколько бы он не светил орденами <...> На поруки комбату его тоже не отдадут — таких случаев мало. Будет в СИЗО сидеть и долго ждать», — сказал в комментарии «Новостям Донбасса» человек, владеющий информацией о содержании экс-боевиков.



Назвать точное число граждан России, содержащихся в тюрьмах «Л-ДНР» невозможно. В российских СМИ есть свидетельства того, что в застенках группировок находятся сотни россиян. Многие из них в СИЗО сидят по несколько лет, ожидая решения «суда».



«Безусловно, часть сидит за дело, за совершение военных преступлений. Даже "ЛНР" признаются. Есть тот момент, что на этих добровольцев можно повестить преступления, поскольку их никому не жалко, за ними нет какой-то силы. Когда была массовая экспроприация имущества, происходили убийства, пытки, то на них проще всего это все повесить», — отмечает Константин Скоркин, аналитик «Московского центра Карнеги».



Источник «Новостей Донбасса» рассказывает, что условия содержания и отношение в СИЗО или тюрьме намного мягче, нежели в так называемых подвалах «МГБ», где нередко показания выбивают, заставляют брать на себя чужие преступления, пытают. В некоторых случаях избиения и издевательства проводятся бесцельно.

Боевиков, в частности, задерживают без доказательств, а обвинения нередко выглядят выдуманными, отмечает собеседник. Чаще всего — это 106 статья «УК ДНР» — убийство. Расследования по делам затягиваются и идут несколько лет (пока подозреваемый находится в СИЗО), судебные заседания переносятся, а оправдательных приговоров среди таких случаев нет — либо от 6 до 20 лет, либо пожизненное заключение.



Вместо судебной системы по факту там действует карательная. И она не щадит даже «своих» бывших «защитников», если это не выгодно самопровозглашенным властям или их кураторам. Почему же вчерашние «добровольцы-герои» сегодня оказались никому не нужными узниками?



Одной из причин, которую озвучил собеседник «Новостей Донбасса», — это отсутствие необходимости в таких людях: якобы они свою миссию выполнили и стали неугодными. Также он предположил, что боевиков, которым нечего терять, собирают специально, чтобы предлагать за освобождение из-под ареста, а не за деньги, участвовать в военных компаниях ЧВК «Вагнера». Либо их берегут на случай активизации боевых действий на Донбассе: якобы из боевиков-уголовников в перспективе могут сформировать штрафбат.



Олег Жданов — полковник запаса, военный эксперт — так рассуждает на этот счет:



«Каждая революция на определенном этапе сначала рождает героев, а потом этих же героев пожирает — казнит. Дело в том, что "добровольцы-ополченцы" они нужны были на первом этапе, когда нужно было поднять мятеж. Когда нужно было свалить Конституционный строй государства Украина и поднять там триколор».



Вторая из возможных причин, по которой они стали неугодными — угроза инакомыслия, возникновения «оппозиционных» сил и беспорядков на территории российских прокси «Л-ДНР», что никак не может устраивать Кремль.



«И что началось? В 2015 году мы с вами наблюдали целый парад покушений на полевых командиров. Они же их и ликвидировали, они все структурировали. Кто не захотел становиться в строй и принимать присягу или спокойно забрать заработные деньги и уехать домой вот они все попали либо под пулю, либо под статью. Таким образом РФ подавила какое-либо инакомыслие на этих территориях. Они установили четкий закон, четкий порядок, жесткие рамки для всех, кто остался на этой территории», — отмечает Жданов.



Идейность некоторых российских комбатантов также может быть причиной их устранения. Им обещали «Новороссию» и сухопутный коридор в Крым, а получили они лишь отдельные района Донбасса, которые даже Россия считает территорией Украины. В Кремле, по всей видимости опасаются, как бы несогласие радикально настроенных боевиков с Минскими соглашениями и нынешними ставленниками России в Донецке и Луганске не привело к дестабилизации ситуации и выходу «Л-ДНР» из-под четкого контроля Москвы.



«Это идейные националисты, сторонники создания "Новороссии" и в их глазах нынешние руководители "ДНР" и "ЛНР" это такие предатели, которые пошли на Минскую сделку, не стали идти дальше на Киев на Одессу и тд. В их глазах это коллаборационисты и, соответственно, настроены к ним чаще всего негативно. Такие смутьяны не нужны», — подчеркивает Константин Скоркин.



Олег Жданов, ссылаясь на данные украинских спецслужб, заявил, что в ОРДЛО де-факто действует юрисдикция России в полном объеме, а «правоохранительные органы» контролируются непосредственно ФСБ РФ. Поэтому, «зеленый свет» на устранение бывших добровольцев и «защитников Донбасса» дается в первую очередь самой Москвой.



«То, что ими не интересуется Россия — это вполне логично. Потому что Россия стремиться максимально дистанцироваться от этого конфликта, показать его, как внутриукраинский гражданский конфликт. Поэтому всякое участие российских граждан не афишируется и не поощряется российскими властями», — подчеркивает Скоркин.



Единственными способами выйти на свободу могут быть выкуп или, как мы уже говорили, поездка в Сирию или Африку через ЧВК «Вагнера» и, если повезет, остаться в живых после такой командировки.



Собеседник «Новостей Донбасса» отметил, что выкупить из тюрем и подвалов можно было в 2014-2016 годах. Сейчас же это сделать можно только, если есть связи на высшем уровне.



«Они становятся неудобны для всех сторон: для Украины это враги, которые приехали убивать украинцев. Для России это сомнительные люди, смутьяны, которых в Россию пускать обратно никто не хочет и как свидетелей Донбасского конфликта они тоже не нужны. Ну и в "ДНР" это тоже такой раздражитель, который тоже никому не нужен», — подытожил Константин Скоркин.



Такого отношения российские граждане, ехавшие на Донбасс вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, точно не ожидали. Нет гарантий, что Кремль не поступит так же и с любым из тех людей, кого втянул в этот конфликт.