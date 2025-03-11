Армия РФ обстреляла село под Покровском: погибли братья 11 и 13 лет, которых ранее эвакуировали в Днепр

Вечером 11 марта российские войска из артиллерии обстреляли село Ровное Мирноградской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в результате обстрела погибли два брата 11 и 13 лет.



«Ранения получил 14-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии. Это ужасная новость сама по себе. Но еще ужаснее – всех троих в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали в Днепропетровскую область. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение страшную цену», – заявил Филашкин.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области уточнили, что в момент обстрела дети находились на улице.



Братьев в сентябре эвакуировали в Днепр, а 14-летнего мальчика в августе – в город Павлоград.

Напомним, что в городе Покровск Донецкой области остается более 2500 человек, каждый дом разбит полностью или частично.