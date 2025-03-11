Полицейские эвакуировали тяжелобольную женщину из Константиновки

Момент эвакуации тяжелобольной женщины из Константиновки. Фото: кадр из видео

В Донецкой области полицейские совместно с волонтерами эвакуировали 49-летнюю тяжелобольную женщину из Константиновки, которая регулярно подвергается вражеским обстрелам.







Ее мать обратилась за помощью в эвакуации, поскольку нахождение в городе стало крайне опасным. Медики гуманитарной миссии «Пролиска» запросили содействие полиции для безопасной транспортировки пациентки.



Женщину вывезли на бронированном полицейском автомобиле в безопасный район, где ее уже ждала скорая помощь. В дальнейшем пациентку доставят в медицинское учреждение Кировоградской области для получения необходимого лечения.