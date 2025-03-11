РФ перебросила подкрепление в район Белогоровки, но безуспешно

Оккупанты перебросили подкрепление на направление Белогоровки, однако их попытки продвинуться вперед безуспешны. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Говорять Снайпер+».



Перед российскими подразделениями поставлена стандартная задача — «захватить и победить», однако несколько военных уже попали в плен.



По словам источника, вражеские дроны активно работают, но украинские бойцы систематически уничтожают антенны и ликвидируют операторов беспилотников.



Согласно данным Генштаба ВСУ, на Северском направлении за прошедшие сутки украинские военные отбили 12 атак противника.

В районе Белогоровки пытается продвигаться 127-я отдельная мотострелковая бригада (бывшая 7-я) РФ, но силы обороны продолжают сдерживать натиск.

Ранее также стало известно, где сейчас тяжелая ситуация на Новопавловском направлении.