Хронология обострений на Донбассе: Зачем Кремлю очередная эскалация?

Кремль для достижения своих геостратегических целей часто опирается на военную мощь. Фото: Sputnik

После нескольких недель нагнетания ситуации на Донбассе — главный вопрос, который волнует не только украинцев и россиян, но и мировые столицы: быть ли «большой войне» или Кремль демонстрирует мускулы и лишь этим ограничится?



Как крупные эскалации, так и краткосрочные всплески насилия, приводившие к обострениям на Донбассе происходили на протяжении всех семи лет конфликта. Зачастую их итог: достижение Кремлем своих геостратегических целей. Правда, сейчас военное напряжение у украинской границы эксперты сравнивают с тем, что происходило в 2014 году, когда Россия активно показывала силу не только Украине, а и всему международному сообществу. «Новости Донбасса» вспомнили случаи обострения конфликта и то, к чему это привело.



2014



Летом 2014 года линия фронта была нестабильной, бои и смерти гражданских и военных происходили ежедневно, но два крупномасштабных обострения привели к подписанию Минских соглашений. Иловайский котел, захват кадровыми российскими военными Новоазовска и плотное приближение к Мариуполю.

«Была решена однозначно военная задача, однозначно военным путем, которая привела фактически к утрате украинского суверенитета над большей частью территории, которая была до августа 2014 года», — отмечает журналист Андрей Дихтяренко.

«Россияне пытались давить на Украину и понятно, что кадровые военные переходили границу как раз в августе 2014-го для того, чтобы переломить ситуацию. И де-факто это привело к тому, что в начале сентября были заключены так называемые первые Минские соглашения», — говорит конфликтолог Богдан Петренко.

За стол переговоров сели представители Украины, России и так называемых «ЛНР» и «ДНР». «Минский протокол» предполагал двустороннее прекращение огня, мониторинг ОБСЕ и принятие закона о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тем временем, часть территорий на востоке Украины оставались под контролем России и группировок сепаратистов.



Богдан Петренко отмечает, что на тот момент это было выгодно Российской Федерации:

«Поддержание такого долгоиграющего конфликта, хотя и локализованного оно выгодно российской стороне в контексте того, чтобы давить на Украину, то есть давление, военное давление, люди гибнут, как гражданские, так и военные».

Ребенок у разрушенного дома на Донбассе. Фото: Depositphotos

2015



Весь следующий 2015 год показывает, что первый пункт Минского протокола — прекращение огня — не выполняется. Происходят точечные массивные обстрелы, гибнут мирные жители. Ход событий переломило наступление российских прокси на Дебальцево. Атака на территорию, которая была под контролем Украины, привела к подписанию вторых Минских соглашений.

«Если в первых Минских сделках фактически сталкивались с субъектностью частей Донецкой и Луганской областей, то во второй части сделок — в Комплексе мер — мы уже видим, что с ними надо согласовывать определенные действия», — подчеркивает Петренко.

Договоренности привели к определенной деэскалации и уменьшению количества жертв с обеих сторон. Но в них была заложена принципиальная невозможность достижения компромисса. На протяжении последующих лет трактовать Минские соглашения стороны будут по-разному. И каждым новым обострением Москва будет намекать, что свое видение считает единственно верным.

Александр Лукашенко и «нормандская четверка» в Минске, февраль 2015 года. Фото: пресс-служба Кремля

«Каждый раз Кремль тестирует Киев на твердость и на стойкость, и каждый раз, к сожалению, Киев этот тест не проходит», — считает Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы. «Россия использует повышение напряжения для того, чтобы потом подать снижение напряжения, как уступку: она отходит на те позиции, которые были до этого и будто бы представляет это, как собственный компромисс, который состоялся в тех или иных событиях. Мы должны понимать, что подписание [Минских соглашений] было сделано под военным давлением, под давлением фактически наступления российских войск, для того, чтобы остановить российскую агрессию», — добавляет конфликтолог Богдан Петренко.

В 2015 году также начали обговаривать введение на Донбасс миротворцев, но из-за частых обстрелов и нестабильной ситуации в регионе этот вопрос завис в воздухе. Петренко говорит, что вопрос был на повестке дня и Запад был готов к такому решению.

«Мне кажется, что вот эти локальные столкновения, они отодвинули желание, скажем так, заводить миротворцев», — пояснил он.

2017



Следующая крупная эскалация конфликта на Донбассе — обстрелы Авдеевки в начале 2017 года. В это время президент Петр Порошенко в Берлине встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в российских СМИ муссировали тему того, что украинская армия пошла в наступление, обвиняли Киев в срыве Минских соглашений и обстрелах Донецка из реактивной артиллерии.

«Любые поездки могли бы сопровождаться такой активизацией, понятно, что этот негативный шлейф его сопровождал, он фактически создавал определенные препятствия для того, чтобы достичь каких-то договоренностей в том числе и договоренностей для поставки оружия [Украине с Запада]», — отмечает Богдан Петренко.



В это же время к власти приходит президент США Дональд Трамп, в начале своего срока считавший, что ему удастся перезагрузить отношения с Владимиром Путиным. Была даже информация о том, что с России частично могут снять санкции. И обстрелы Авдеевки могли быть проверкой реакции новоизбранного президента Трампа.

«Это попытка понять, насколько США заинтересованы в решении конфликта в Украине, в реализации российско-украинского конфликта, насколько США будут лоббировать интересы Запада в этом конфликте и интересы Украины. Это попытка проверить, как действует США», — говорит Петренко.

Из-за эскалации на Донбассе был созван Совет безопасности ООН, где жестко осудили действия России.



В начале 2017 года на Авдеевка стала «горячей точкой» конфликта на Донбассе. Фото: Укринформ

2018



В 2018 году Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом и на совместной пресс-конференции заявил, что «пора размораживать российско-американские связи».

«Задача минимум была, безусловно, показать, кто в доме главный и хозяин и, к сожалению, это удалось. Путин показал себя более опытным, более сильным, более целеустремленным политиком», — говорит Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы России.

В тоже время встреча двух лидеров проходила на фоне очередного обострения на Донбассе. В российском МИДе ее связывали со сменой АТО на Операцию объединенных сил и, по традиции, обвиняли Киев в нарушении режима прекращения огня.

«Россия может устраивать какие-то обострения, когда необходимо принудить партнера к переговорам и так далее, привлечь его внимание. Поднять ставки в игре», — добавил Пономарев.

Конец 2018 года для Украины ознаменовался инцидентом в Керченском проливе. Были обстреляны и захвачены три судна военно-морских сил Украины. Моряков забрали в плен. Таким образом Россия продемонстрировала свое доминирование в Керченском проливе и Азовском море.







Сейчас, в ходе нового обострения, после усиления группировки своих кораблей в Черном и Азовском морях, Кремль вновь пытается показать кто главный: РФ опять объявила о закрытии со следующей недели до октября Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений.

«Фактически они хотят все дальше превращать Азовское море в свое внутреннее море, а это угрожает украинским портам на Азове, это угрожает территории прибрежной, которая связана с Крымом. Это говорит о том, что глобальная угроза для Украины все еще остается очень высокой», — отмечает журналист Андрей Дихтяренко.

2019 — наши дни



Но с 2019 года таких крупномасштабных обострений на Донбассе не наблюдалось. А на контрасте с установленным в июле 2020 года режимом тишины, который хоть и с переменным успехом, но соблюдался до начала 2021 года, новая эскалация выглядит особенно угрожающе.

Владимир Зеленский и Эманнюэль Макрон по видеосвязи общаются с Ангелой Меркель. Париж, 16 апреля 2021 года. Фото: пресс-служба президента Украины

Но, по мнению ряда экспертов, нынешнее поведение России было предсказуемо. Демонстрация военной мощи — это тот язык, на котором начинает говорить Кремль когда не может добиться своего. Эксперты называют несколько задач, которые Кремль может решить с помощью обострения: во-первых, в очередной раз дестабилизировать ситуацию в Украине, во-вторых, определить вектор выстраивания отношений с Западом, и, кроме того, отвлечь российское общество от внутренних проблем.



В ответ на действия Кремля, США приняли новые санкции против России, а президент Джо Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории. В свою очередь, президент Зеленский делает ставку на переговоры, и настаивает на возобновлении работы Нормандского формата.

