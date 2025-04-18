ВСУ ударили по базе РФ под Мариуполем: не менее 10 раненых

Около двух часов ночи в посёлке Никольское возле Мариуполя был поражён объект базирования российских военных. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на Центр изучения оккупации.
По предварительным данным, пострадало не менее 10 оккупантов, также повреждены три единицы автотехники.
«Уточняется, был ли это целенаправленный удар или последствия срабатывания российской ПВО», — говорится в сообщении.
Ранее 14-я бригада оперативного назначения «Червона Калина» НГУ отбила масштабный механизированный штурм и разгромила российских оккупантов на Покровском направлении.
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