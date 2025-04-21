Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют

На оккупированных Донетчине и Луганщине закроют шахты, которые отказались разрабатывать российские инвесторы. Иллюстративное фото

Российские компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом „Донские угли“», взявшие год назад в аренду 15 шахт в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», отказались от девяти из них. Об этом сообщает издание РБК.

Эти шахты, сообщает издание, оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках.

Они будут возвращены оккупационным властям для дальнейшей ликвидации.

Сколько шахт, расположенных на территории, подконтрольной оккупационным властям Донецкой и Луганской областей, продолжают сейчас работать — неизвестно.

Украинские власти осенью 2014 года сообщали, что до начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях работало 95 шахт.