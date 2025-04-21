Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА

21 апреля 2025, 22:01

Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА

Режим чрезвычайной ситуации объявили в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.

«Огонь охватил более 350 гектар. Существует вероятность перекидывания огня на окрестные населенные пункты – Боровское, Осколоновку и Боброво. Из-за неспособности организовать превентивные меры по предупреждению лесных пожаров захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года», – отметил Харченко.

Напомним, что в оккупированном Луганске транспортный коллапс из-за закрытия сразу трех мостов.

ТЕГИ

Люди
Алексей Харченко
Места
Северскодонецк
Прочее
Пожар Оккупация Лес чрезвычайная ситуация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
Напоить дончан шахтной водой. Группировка «ДНР» выбрала пять шахт
Оккупационные власти Донецка опять столкнулись с серьезным водным кризисом. Распиаренный водовод Дон-Донецк постоянно ломается, графики не работают, местные жители снова возмущены.
16 апреля 2025, 08:00
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
21:19
Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето
14:42
Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области
14:09
Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»
12:36
Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют
10:45
Оккупанты заставляют студентов создавать стенды «о СВО»
08:07
Россияне оккупировали село возле Лимана Донецкой области — DeepState
23:30
Главное за день: Как соблюдается «перемирие». Жизнь и надежды ветеранов с инвалидностью
16:30
Семьи офицеров ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
23:00
Главное за день: «Пасхальное перемирие». Обмен пленными
12:41
Ограничения на Пасху: где в оккупации комендантский час сохраняется, а где — нет
23:30
Главное за день: Удар по Харькову. США может отказаться от участия в переговорах
20:33
Их искали 10 лет: на оккупированной Луганщине осудили пару за убийство в 2014 году
14:49
На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан
09:50
ВСУ ударили по базе РФ под Мариуполем: не менее 10 раненых
19:59
Украинский ученый из Донецка стал подозреваемым: СБУ расследует дело о коллаборационизме
16:58
Возле могил Захарченко, «Гиви» и «Моторолы» в оккупированном Донецке возводят военно-мемориальный комплекс
15:57
Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News
09:20
На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей
все новости
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:55
Россияне снова атаковали больницу в Константиновке: здание повреждено
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
21:19
Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето
20:42
Украинские десантники взяли в плен российских военных в Курской области
20:02
ВСУ сорвали наступление российской армии на границе Сумской и Курской областей – Сырский
19:45
Армия РФ беспилотниками дважды ударила по больнице в Константиновке: повреждены ее здания
18:39
ВСУ отбросили российские войска под Покровском – DeepState
18:38
Разведка «Чёрного леса» помогла уничтожить ЗРК «Бук-М2»
18:18
Россияне атаковали дронами предприятие в Семёновке
18:10
Российская армия отступает от западных окраин Покровска – ВСУ
17:47
ВСУ не дали российским военным на мотоциклах прорваться на Торецком направлении
17:20
Российский FPV-дрон ударил по ББМ полиции: все выжили
16:43
После удара по Лиману загорелась школа
16:23
Над Львовщиной заметили самолёт ДРЛО Saab 340 ASC 890
16:05
Донецкая область: в ДТП погибли два человека, трое пострадали
15:33
ВСУ ударили по базе дронов РФ в Курской области: уничтожено 20 операторов
14:42
Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области
14:34
Около 10 тысяч украинцев находятся в плену у РФ
14:09
Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Российские военные, взятые в плен в Курской области. Фото: кадр из видео Украинские десантники взяли в плен российских военных в Курской области
21 апреля, 20:42
Горящий «Бук-М2». Фото: кадр из видео Разведка «Чёрного леса» помогла уничтожить ЗРК «Бук-М2»
21 апреля, 18:38
Российские оккупанты на мотоциклах на Торецком направлении. Фото: кадр из видео ВСУ не дали российским военным на мотоциклах прорваться на Торецком направлении
21 апреля, 17:47
Дрон РФ атакует ББМ полиции. Фото: кадр из видео Российский FPV-дрон ударил по ББМ полиции: все выжили
21 апреля, 17:20
Из-за российского обстрела сегодня днем в Лимане Донецкой области загорелась школа После удара по Лиману загорелась школа
21 апреля, 16:43
Донецкая область: в ДТП погибли два человека, трое пострадали Донецкая область: в ДТП погибли два человека, трое пострадали
21 апреля, 16:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор