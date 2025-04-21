Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА

Режим чрезвычайной ситуации объявили в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
По его словам, вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.
«Огонь охватил более 350 гектар. Существует вероятность перекидывания огня на окрестные населенные пункты – Боровское, Осколоновку и Боброво. Из-за неспособности организовать превентивные меры по предупреждению лесных пожаров захватчики столкнулись с ЧС с первых теплых дней года», – отметил Харченко.
Напомним, что в оккупированном Луганске транспортный коллапс из-за закрытия сразу трех мостов.