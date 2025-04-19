Главное за день: «Пасхальное перемирие». Обмен пленными

Политика



Глава Кремля Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба заявил о введении так называемого «Пасхального перемирия» — с 18:00 до полуночи воскресенья.



Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова поддержать предложение о «Пасхальном перемирии», но будет действовать зеркально, реагируя на действия России.



Предложенный США план урегулирования войны в Украине может оказаться неприемлемым для Киева из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием документа, который накануне был представлен европейским партнёрам.



Общество



На оккупированной Луганщине в пасхальную ночь комендантский час не будет действовать с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля. На оккупированной части Запорожской области комендантский час в Пасхальную ночь отменять не будут. На частично оккупированной Херсонщине — напротив, отменили ограничения. На оккупированной территории Донецкой области также заявляют об отсутствии комендантского часа на Пасху.



Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 277 военных, которых удерживали в российском плену. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, а также Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.



Боевые действия



В ночь на субботу, 19 апреля, Силы обороны Украины отразили массированную атаку российских беспилотников. Зафиксированы повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Так, в Одесской области разрушениям подверглись фермерские хозяйства. Пожары ликвидировали. О пострадавших не сообщается.



В Славянске оккупанты атаковали промзоны микрорайонов Лесной и Лиманы. Также досталось селу Торец Славянской громады. Повреждены частные дома и автомобили, без пострадавших.



Российские войска продолжают укрепляться в Калиново на Донетчине: заводят туда пехоту, налаживают логистику и связь, а также готовятся к штурмовым действиям в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку. Об этом пишет аналитический проект DeepState.



Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на территории Курской области России, хотя площадь контроля к западу от районного центра Суджа и села Гуево несколько сократилась.