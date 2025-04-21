Россияне оккупировали село возле Лимана Донецкой области — DeepState

Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении, сообщил вечером 20 апреля аналитический портал DeepState.
Также аналитики отметили продвижение войск РФ возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке.
«Враг оккупировал Катериновку, а также продвинулся возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке», — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 16:00 20 апреля на Лиманском направлении произошло два боестолкновения вблизи Надежды и Мирного. Всего 20 апреля по состоянию на 16:00 на фронте произошло 45 боевых столкновений.
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