Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: Телеграм Пушилина

Оккупационная власть готовится задействовать «нетривиальные решения» для водоснабжения населения этим летом в захваченной части Донецкой области. Об этом сообщило местное пророссийское издание «ДАН» со ссылкой на слова главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, который выступил в эфире прокремлевского телеканала «Россия 24».



По его словам, они в лето входят сейчас практически без каких-то дополнительных резервов.



«С водой ситуация остается сложной. Если будет засушливое лето, то, конечно же, нужны будут нетривиальные решения, чтобы ситуацию сдерживать», – сказал Пушилин.

Напомним, что на оккупированной Донетчине Пушилин перевел «Воду Донбасса» под оперативное управление «Донбассстеплоэнерго».