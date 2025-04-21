Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области

Политика



Украина находится под давлением, чтобы ответить на этой неделе на ряд идей Трампа по окончании войны в Украине. Среди условий — уступки России, в частности, потенциальное признание Крыма российским со стороны США и исключение вступления Украины в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal. Согласно плану, территорию вокруг ЗАЭС предлагают сделать нейтральной, которую будут контролировать США.



Президент США Трамп заявил, что в течение трех дней обнародует детали «мирного соглашения» между Россией и Украиной. Он также предположил, что соглашение возможно уже на этой неделе.



Общество



По данным уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, около 10 тысяч человек находятся в плену у России, а число, пропавших без вести, составляет около 63 тысяч.



Российские компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом „Донские угли“», взявшие год назад в аренду 15 шахт в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», отказались от девяти из них. Эти шахты оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках. Теперь их закроют.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето.



Режим чрезвычайной ситуации объявили оккупационные власти в Северскодонецке Луганской области, поскольку вокруг города возник масштабный ландшафтный пожар.



Боевые действия



Оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Лимане управляемыми авиабомбами. После прилета начался пожар. В Херсоне от обстрела пострадал мужчина. Армия РФ беспилотниками дважды ударила по больнице в Константиновке, повреждены здания, пострадавших нет.



Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении, сообщил аналитический портал DeepState. Также аналитики отметили продвижение войск РФ возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке.



В Сумской области в районах вблизи государственной границы и на территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



ВСУ нанесли удар по объекту в районе населенного пункта Тёткино Курской области, откуда оккупанты запускали ударные беспилотники. Объект использовался для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было уничтожено до 20 операторов БпЛА.