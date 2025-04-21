Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области

Оккупационная «Почта Донбасса» организовала оказание услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в пресс-службе предприятия.

«В настоящее время предприятие оказывает услуги почтовой связи (выплата пенсий, пособий и так далее) в населенных пунктах, в которых имеется возможность беспрепятственного проезда, — Авдеевка, Степное и Березовое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсии и пособия в Авдеевке получают 40 клиентов почты, в Степном — 37 человек, в Березовом — 26.

«Специалисты» предприятия начали обследование состояния почтовых отделений в захваченных поселениях. В частности, в начале апреля они осмотрели инфраструктуру в Курахово, где здание бывшего отделения почты полностью разрушено.

ДАН также пишет, что в начале апреля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о начале работы «Почты Донбасса» в оккупированном Кураховском округе.