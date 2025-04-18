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Главное за день: Удар по Харькову. США может отказаться от участия в переговорах

18 апреля 2025, 23:30

Главное за день: Удар по Харькову. США может отказаться от участия в переговорах

Политика

США представили союзным государствам предложения, касающиеся возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Среди прочего речь идет об условиях прекращения огня и возможном ослаблении санкционного давления на Москву в случае продолжительного перемирия.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, если процесс достижения мира будет намеренно затягиваться.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний начальства по мораторию на удары по энергетике Украины нет, а зарубежных контактов по дальнейшей судьбе моратория Россия пока не ведет.

Российская сторона, в свою очередь, видит «определенный прогресс» и «наработки» по завершению войны в Украине.

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal рассказал о том, как Владимир Путин настаивал на получении украинских земель в рамках возможного мирного соглашения. Он также допустил, что Украина могла бы «меньше беспокоиться» о некоторых преимущественно русскоязычных регионах.

Общество

Согласно новому постановлению правительства, пенсии гражданам за границей, тем, кто живет в оккупации и переселенцам будет выплачиваться только в случае отсутствия выплат от пенсионных органов России. Это одно из условий при прохождении физической идентификации. Сейчас факт неполучения российских выплат фиксируется заявлением пенсионера о назначении или продлении пенсии.

В Украину удалось вернуть тела 909 погибших бойцов. Среди возвращенных «на щите» защитников погибшие с: Кураховского направления; Покровского направления; Бахмутского направления; Угледарского направления; Луганского направления; Запорожского направления; Сумского направления; Харьковского направления. А также тела, которые находились в российских моргах.

Боевые действия

В результате утреннего удара в Харькове погиб один человек, травмированы 114, среди них — девять детей. Также в регионе под ударами дронов и авиации РФ была Купянщина, пострадали четыре человека.

Российские войска повредил критическую инфраструктуру Константиновки. За сутки оккупанты ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего погибли три человека, еще шесть – ранены. Россия «шахедами» атаковала Сумы, повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией, ранена работница кондитерского цеха.

За последние 2-2,5 месяца слишком высокая интенсивность обстрелов города Покровск Донецкой области. Все въезды в город контролируются российскими FPV-дронами, сообщил глава Покровской ГВА Сергей Добряк.

Около двух часов ночи в поселке Никольское возле Мариуполя был поражен объект базирования российских военных. По предварительным данным, пострадало не менее 10 оккупантов, также повреждены три единицы автотехники.

В результате повторной атаки БПЛА поврежден штаб 112-й ракетной бригады ВС РФ в городе Шуя Ивановской области. Также повреждены склад хранения вооружения и крыша казармы. Украинская разведка установила, что именно эта бригада причастна к одному из двух ударов по Сумам в Вербное воскресенье.

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