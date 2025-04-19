Ограничения на Пасху: где в оккупации комендантский час сохраняется, а где — нет

На оккупированной Луганщине глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал указ о временной приостановке действия комендантского часа в Пасхальную ночь. Как утверждают оккупационные власти, это позволит местным жителям посетить ночные богослужения в православных храмах.



Комендантский час не будет действовать с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля. Однако в ряде оккупированных населённых пунктов ограничения сохранятся — речь идёт о Кременском, Сватовском, Троицком районах, а также о Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке.



На оккупированной части Запорожской области комендантский час в Пасхальную ночь отменять не будут. На частично оккупированной Херсонщине — напротив, отменили ограничения. На оккупированной территории Донецкой области также заявляют об отсутствии комендантского часа на Пасху.

Накануне Пасхи жители Донецкой области получили предупреждение от областной власти: необходимо быть максимально внимательными к вопросам безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать массовых скоплений людей.