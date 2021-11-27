Долги по пенсиям переселенцам: Когда, кому и сколько начнут платить

Государство задолжало переселенцам около 12 млрд гривен. Фото: «Новости Донбасса»

Пенсионеры неподконтрольной части Донбасса наконец-то могут рассчитывать на компенсацию задолженности по пенсиям, не выплаченным начиная с 2014 года. Как это будет происходить и что нужно знать пенсионерам — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Первый этап



Кабмин принял специальный порядок, которым определяется как, кому и в каком размере будут постепенно возвращать пенсии.



Координаторка по вопросам оказания юридической помощи, правозащитница Юлия Трало отмечает, что это всего лишь первый шаг по выплате огромной накопившейся суммы задолженности.



«Надо понимать, что задолженность за очень много лет выросла до весьма внушительных размеров, и поэтому очевидно, что сделать что-то большое сразу практически невозможно. Поэтому мы, правозащитники, рассматриваем этот шаг как первый на пути преодоления вот этой огромной задолженности по пенсионным социальным выплатам перед переселенцами и жителями ОРДЛО», — сказала правозащитница.

Задолженность будут начислять частями на карту Ощадбанка. Фото: «Новости Донбасса»

Ранее, чтобы получить невыплаченную пенсию, нужно было обращаться в суд. Практически каждое решение было на стороне пенсионера, но долг получить не удавалось из-за отсутствия особого порядка.



Руководительница адвокатского бюро, участница общественной инициативы «Донбас-Донбасс» Галина Попазова говорит, что есть ряд порядков относительно исполнения решений суда по выплате задолженности. Но порядка относительно выплаты задолженности по решениям суда внутренне перемещенным лицам не было, поэтому фактически они не исполнялись и долги не выплачивались.



«Теперь есть надежда, что с начала следующего года будут исполняться решения», — отмечает адвокат.



Списки нужно проверять



Согласно принятому правительством порядку, выплаты должны начаться автоматически. В то же время правозащитники рекомендуют пенсионерам также самостоятельно контролировать, взята ли их задолженность на учет в Пенсионном фонде.



По словам адвоката Галины Попазовой, нужно, чтобы пенсионеры обращались в территориальные органы Пенсионного фонда за подтверждением, что их включили в списки на получение задолженности. Туда внесут тех, у кого есть решение суда, и кому была приостановлена выплата пенсии до ее возобновления.



«По состоянию на 1 января текущего года лица, которые в данных списках будут, — те будут, соответственно, получать. То есть можно рассчитывать на то, что с начала следующего года пенсионеры все-таки начнут получать выплату задолженности», — говорит Попазова.



Однако не все пенсионеры, согласно новому разработанному порядку, претендуют на выплату задолженности, ведь он касается лишь тех пенсионеров, кто зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо.

Не все пенсионеры смогут вернуть задолженность. Фото: «Новости Донбасса»

«Люди, которые на текущий момент, например, проживают на неконтролируемой территории, и в свое время в 2016 - 2018 годах им была прекращена выплата, — они ее так и не смогли возобновить. Равно как и люди, которые никогда не приезжали и не становились на учет на подконтрольной территории, — они, соответственно, не подпадают под действие этого порядка», — говорит правозащитница Юлия Трало.



Как будут платить



Пенсионеров-переселенцев насчитывается около 630 тысяч, государство им задолжало около 12 млрд гривен. Погасить долг украинские власти обещают в течение двух лет — по 6 млрд гривен на каждый год соответственно. В то же время адвокат Галина Попазова, которая помогает пенсионерам возвращать долги через суд, сомневается, что средств в бюджете Украины хватит.



«Проанализировав бюджет за прошлый год и проект бюджета на 2022 год, мы видим отличие в статье расходов, которые предусмотрены на Пенсионный фонд, всего лишь в 5% от суммы. То есть для того, чтобы реализовать данный порядок, нужно соответственно и рассчитывать, и заложить статью расходов определенную, которую на сегодняшний день я, к сожалению, не увидела», — подчеркивает адвокат.



Кроме того, согласно порядку, выплачивать долг пенсионерам-ВПЛ будут не сразу, а постепенно: ежемесячно будут присылать на карту вместе с пенсией сумму прожиточного минимума, а именно 1 934 гривны. В то же время в порядке отмечается, что в зависимости от возможностей бюджета размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.



Руководительница адвокатского бюро, участница общественной инициативы «Донбас-Донбасс» Галина Попазова говорит, что непонятно, на сколько лет может затянуться такая выплата.



«У некоторых, возможно, за три года, за пять лет — то есть разный период задолженности по пенсиям, и конкретно нет понимания, соответственно, сколько это займет по времени, опять-таки доживет ли пенсионер, сможет ли он получить всю эту задолженность», — отмечает адвокат.



Однако открытым остается вопрос еще 600 тысяч пенсионеров, которые лишились своих выплат и не получили справку переселенца — им государство задолжало уже более 90 млрд гривен.



Проблемы с карточками



На проблему долгов наслаиваются еще несколько: как посчитать тех, кто остался в живых, какой порядок получения наследства за умершего пенсионера. Еще есть постоянная угроза перед жителями ОРДЛО потерять доступ к украинским выплатам из-за блокирования просроченных карт и невозможности попасть в банк на подконтрольной территории.

Боевики закрыли все КПВВ, кроме «Станицы Луганской». Фото: «Новости Донбасса»

«Каждый квартал или полгода Ощадбанк объявляет о том, что карты не будут продлеваться. Началась легкая паника, а потом проходят переговоры и они (выплаты) продолжаются. Но опять же, надо понимать, что на текущий момент, в принципе, очень малое количество людей может действительно приехать, если они проживают на неконтролируемой территории, для того, чтобы обменять карту на новую», — констатирует правозащитница Юлия Трало.



Проезд через КПВВ блокируется незаконными вооруженными формированиями, которые ограничили работу пропускных пунктов, кроме КПВВ «Станица Луганская». Но пока что Ощадбанк продлевает действие карт, а верифицироваться, пока действует карантин, не нужно, и пенсионеры продолжат получать на счета свои деньги.



