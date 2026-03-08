Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
08 марта 2026, 10:02

Оккупационные власти Запорожской области заявили о попадании в многоэтажный жилой дом в городе Васильевка в ночь на 8 марта. По их данным, в результате удара есть погибшие и пострадавшие, однако точное число жертв пока не уточняется.

О происшествии также сообщил мониторинговый проект Exilenova+, который отслеживает события войны в Украине. Там допускают, что в здание могла попасть ракета системы противовоздушной обороны.

Подобные случаи ранее уже происходили в Краснодарском крае, где ракеты ПВО во время работы по воздушным целям падали на жилую застройку. Обстоятельства инцидента в Васильевке и тип ракеты в настоящее время окончательно не подтверждены.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Армавире Краснодарского края масштабное возгорание возникло на территории нефтебазы.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Запорожская область Васильевка
Ракетный удар оккупированные территории Запорожской области
@novosti.dn.ua

В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
