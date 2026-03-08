Россия атаковала Славянск БПЛА «Молния-2» и «Гранат-4»

Фото: Вадим Лях

Вечером 7 марта и в ночь на 8 марта российские войска атаковали Славянск беспилотниками «Молния-2» и «Гранат-4». Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, в результате ударов были повреждены три частных жилых дома. В зданиях зафиксированы разрушения. Обошлось без пострадавших.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия убила мирного жителя в Никоноровке Краматорского района Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»