РФ обстреляла Донецкую область авиабомбами, дронами и артиллерией

Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки российские войска нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, еще десять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения.

По данным полиции Донецкой области, 7 марта зафиксировано 1 082 атаки по линии фронта и жилому сектору региона. Под огнем оказались 10 населенных пунктов. Повреждения получили 122 гражданских объекта, в том числе 45 жилых домов.

В селе Никоноровка в результате российского удара погиб мирный житель. Также был поврежден гражданский автомобиль. Особенно мощной атаке подвергся Краматорск. Российские войска применили авиабомбы «КАБ-500», а также ударные беспилотники и артиллерию.

В городе ранены десять человек, среди них трое детей. Разрушения получили 32 многоквартирных дома, две административные постройки, семь магазинов, пять учебных заведений, а также 37 гражданских автомобилей. По Святогорску оккупанты сбросили девять авиабомб «КАБ-250».

В результате ударов повреждены четыре частных и шесть многоквартирных домов, административное здание, шесть торговых павильонов, учебное заведение и другие нежилые помещения. В Дружковке из-за атак беспилотников повреждены два жилых дома и гражданский автомобиль.

В Донецкой областной военной администрации сообщили, что всего за сутки российские войска 30 раз обстреляли населенные пункты области. Из прифронтовых территорий эвакуировали 356 человек, среди них 21 ребенок.

Напомним, вечером 7 марта и в ночь на 8 марта российские войска атаковали Славянск беспилотниками «Молния-2» и «Гранат-4».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»