РФ обстреляла Донецкую область авиабомбами, дронами и артиллерией
08 марта 2026, 11:35

РФ обстреляла Донецкую область авиабомбами, дронами и артиллерией

Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки российские войска нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, еще десять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения.
По данным полиции Донецкой области, 7 марта зафиксировано 1 082 атаки по линии фронта и жилому сектору региона. Под огнем оказались 10 населенных пунктов. Повреждения получили 122 гражданских объекта, в том числе 45 жилых домов.

В селе Никоноровка в результате российского удара погиб мирный житель. Также был поврежден гражданский автомобиль. Особенно мощной атаке подвергся Краматорск. Российские войска применили авиабомбы «КАБ-500», а также ударные беспилотники и артиллерию.

В городе ранены десять человек, среди них трое детей. Разрушения получили 32 многоквартирных дома, две административные постройки, семь магазинов, пять учебных заведений, а также 37 гражданских автомобилей. По Святогорску оккупанты сбросили девять авиабомб «КАБ-250».

В результате ударов повреждены четыре частных и шесть многоквартирных домов, административное здание, шесть торговых павильонов, учебное заведение и другие нежилые помещения. В Дружковке из-за атак беспилотников повреждены два жилых дома и гражданский автомобиль.

В Донецкой областной военной администрации сообщили, что всего за сутки российские войска 30 раз обстреляли населенные пункты области. Из прифронтовых территорий эвакуировали 356 человек, среди них 21 ребенок.







Напомним, вечером 7 марта и в ночь на 8 марта российские войска атаковали Славянск беспилотниками «Молния-2» и «Гранат-4». 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Святогорск Краматорск Дружковка Донецкая обалсть Никоноровка
российские дроны российские авиабомбы российская артиллерия
Фото из соцсетей В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
08 марта, 12:46
Кадр из видео В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
08 марта, 10:02
Скриншот В Армавире догорает нефтебаза
08 марта, 08:32
Сбитый БПЛА РФ. На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
07 марта, 18:18
Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов. Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
07 марта, 16:56
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
07 марта, 15:20

