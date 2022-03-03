Без воды, но с теробороной: Как живет прифронтовой город Донбасса в ожидании наступления России

Авдеевка сегодня. Фото: «Новости Донбасса»

В Авдеевке, расположенной в непосредственной близости к оккупированной России территории — в 13 километрах к северу от Донецка, десятый день нет воды. Начало полномасштабной войны в Украине ознаменовалось здесь увеличением количества обстрелов и ухудшением гуманитарной ситуации в городе. «Новости Донбасса» рассказывают, что сейчас происходит в прифронтовом населенном пункте.



Сейчас в Авдеевке царят патриотические настроения, власть и военные стараются поддержать боевой дух жителей, публикуя соответствующие ролики в соцсетях. В своих видеообращениях в числе прочего руководство местной администрации развеивает мифы и фейковую информацию. Так, на днях прошел слух о том, что власть намеренно не пускает в город машины с продуктами, а также то, что в связи с неработающим номером скорой помощи 103 появились сообщения о новых номерах службы, которые начинаются на 061.... И одна и вторая новость оказались фейковыми. Правдивую, соответствующую действительности информацию, руководитель ВГА озвучил в своем видеоролике.



Кроме того, во избежание паники, недопонимания и кривотолков на информационных ресурсах Авдеевской военно-гражданской администрации постоянно публикуется официальная информация о положении дел в городе, об изменениях в расписании движения автобусов и поездов, относительно безопасности жителей и по поводу пополнения банкоматов, о работе системы оповещения и муниципальных учреждений. Трижды за последние трое суток в Авдеевке из-за угрозы вражеских авиаударов срабатывал сигнал «воздушная тревога», колокола и сирены в городе звучат все чаще, оповещая об опасности.



Несмотря на это, местные жители эвакуироваться не спешат, говорят «набегались» с 2014 года, и констатируют, что бежать сегодня некуда — активные боевые действия идут по всей стране.



«Несмотря ни на что, город живет, централизованное водоснабжение отсутствует, но организован подвоз технической и питьевой воды. Власть на месте, полиция на месте, больница работает. Все заряжены на позитив», — сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.



Кроме того, в связи с военным положением в стране в Авдеевке введен комендантский час с 18:00 до 6:00. В это время по улицам нельзя передвигаться. Исключение — сотрудники предприятий с посменным графиком работы, а также учреждений, организаций критической инфраструктуры и госструктур, органов и ведомств, отвечающих за порядок и безопасность в населенном пункте. Для этой категории людей оформляются специальные пропуска.







Ситуацию в громаде Барабаш называет «более-менее контролированной», уточняя, что магазины работают, продукты и деньги в город завозятся по мере возможности и с учётом безопасности. В результате обстрелов есть раненый, однако жертв нет.



Территориальная оборона формируется, готовится, тренируется, укомплектовывается. Бойцы теробороны — местные жители, которые добровольно вызвались защищать родную землю. Авдеевцы уже получили новую форму и оружие. Проходит тактическая и огневая подготовка. По словам Виталия Барабаша, уровень подготовки бойцов растет, результаты — неплохие.



Кроме непосредственно Авдеевки, в состав громады также входит поселок Опытное. Жителям сегодня доставили продукты. Ранее по причине обстрелов электроснабжение посёлка было нарушено, люди находились без света.



В Авдеевке десятый день отсутствует водоснабжение — с 21 февраля обесточена Донецкая фильтровальная станция. Решить проблему с водой в Авдеевке пока не представляется возможным, поскольку нет доступа к ДФС, а телефоны сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса», живущих на неподконтрольной территории, с которыми ранее получалось держать связь и решать подобные проблемы, отключены.



Некоторые торговцы безосновательно подняли цены на продукты питания и товары первой необходимости. Так, в Авдеевке за килограмм картофеля уже просят 25-30 гривен, резко выросли цены на хлеб, мясо и молочную продукцию, а также на медицинские препараты в аптеках. Глава местной администрации пригрозил незамедлительно реагировать на подобные действия, вплоть до изъятия товара в пользу жителей. На сегодняшний день в торговых точках Авдеевки есть различная продукция — от круп до сладостей, однако товары с коротким сроком хранения, свежие мясо и рыбу из-за обстрелов поставщики пока не могут завезти в город.



В местных аптеках ситуация аналогичная — в наличии не все лекарства и пополнить запасы пока нет возможности.



Городская центральная городская больница продолжает функционировать. Однако на данный момент из-за перебоев с водой, не все анализы можно сделать в лаборатории.



Авдеевский коксохимический завод работает в штатном режиме, небольшая часть печей — на горячей консервации, то есть они не остановлены, в них поддерживается постоянная температура. Заводчан перевели на график работы с учетом комендантского часа.



На улицах в Авдеевке не многолюдно — учитывая опасность и ограничения, связанные с военным положением, жители выходят из дому в основном только за покупками. Некоторые горожане подходят к военным и со слезами на глазах просят не допустить прорыв врага.