Миллиарды за «Ермолино» и Greenfield: Как Украина будет изымать имущество россиян

В Украине разработан механизм конфискации российских активов. Фото: «Информатор»

Украина планирует в принудительном порядке изымать собственность, права на которую имеет Россия и ее резиденты. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада. Что это означает для Украины и сможет ли российское имущество спасти экономику? Читайте в материале «Новостей Донбасса».



«РФ не будет добровольно возмещать убытки. Поэтому изъятие может обеспечить компенсацию»

Еще в начале марта парламент поддержал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». В документе прописано, что национализация возможна без какой-либо компенсации стоимости, исключительно по мотивам общественной необходимости. Процесс проходит в несколько этапов. Решение об изъятии принимает Совет национальной безопасности и обороны, утверждает президент. Потом Кабмин вносит в СНБО проект с перечнем объектов права собственности, подлежащих изъятию, и сроками, когда их нужно изъять.



10 мая Кабмин утвердил документ, согласно которому все российские активы переходят госпредприятию «Национальный инвестиционный фонд».



«И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Конфискацией российских активов правительство Украины хочет возместить убытки от войны. Фото: Depositphotos

В первой редакции закона в перечне тех, у кого планируют изымать имущество, указывалась только РФ, как государство, и ее резиденты. 1 апреля парламент расширил список. В него внесли всех граждан России; физических лиц, которые имеют тесную связь с РФ, проживают на ее территории или работают; лиц, которые решением СНБО или суда отнесены к резидентам РФ.



По мнению экспертов, законопроект требует доработок, но именно он может стать ключевым элементом в процессе изъятия российского имущества.



«Есть объективный запрос на прекращение работы российского бизнеса в Украине и конфискацию этих активов. Законодатель переводит этот процесс в конструктивное русло. Понятно, что РФ не будет добровольно возмещать военные убытки. Поэтому такое изъятие станет возможностью обеспечить компенсацию. Закон готовился в сжатые сроки, принимался по сокращенной парламентской процедуре и не прошел публичное обсуждение. Однако в случае дальнейшего усовершенствования он может стать ключевым элементом процесса изъятия российского имущества», — считает юрист, директор Центра Днестрянского Иван Городинский.



Какие компании принадлежат россиянам

Сколько же российского имущества в Украине? Сервис мониторинга компаний Opendatabot проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть граждане или резиденты РФ и Беларуси. О белорусском имуществе в законе речь не идет, но совокупное количество таких компаний на 24 февраля составляло 16896.



В большинстве случаев украинцы даже не знают, кто владеет той или иной компанией. Например, фармацевтический гигант «Вента» с российскими корнями успешно работает в Днепре с 1995 года. Это дистрибьютор лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, который входит в тройку крупнейших в Украине. Компания сотрудничает, например, с Pfizer.



Или же «Брокард» — сеть магазинов косметики и парфюмерии, собственница которых Татьяна Володина живет в Москве и владеет также компанией «Л’Этуаль». Она же бенефициар украинского ООО «Эгзагон» — это косметика Evian, Mr.Gentle, Venus.



Собственник «Крюковского вагоностроительного завода», который поставляет, в том числе, и вагоны для киевского метро, Станислав Гамзалов. Он, например, в 2007 году участвовал в выборах депутатов Саратовской областной думы от партии ЛДПР.



За аббревиатурой компании «ТТВК» скрывается одно из крупнейших турагентств «Аккорд тур». А «Орими Украина» с российскими корнями — это кофе Jardin, «Жокей», чаи Greenfield, Tess и принцессы — «Нури», «Ява», «Гита» и «Канди».



Акция по бойкоту российских товаров в Украине. Фото: Відсіч / Facebook

Также российский собственник или бенефициар у компаний «Ермак голд» — это известные полуфабрикаты «Ермолино»; Житомирский мясокомбинат — бренды «Мясная гильдия», «Ранчо»; Андрушевский маслосырзавод — «Золотава», «Молочная Мрия», «Попельнянское», «Андрушевское».



Бенефициар «Винницапобутхим», а это стиральные порошки «Лотос», — Владимир Плесовских. В 2020 году он занимал 204 место в «Рейтинге миллиардеров» сайта «Деловой Петербург». Состояние бизнесмена оценивали в 3,07 млрд рублей. Основной его актив «Невская косметика».



А еще российский бизнес — это магазины Sportmaster; O’Stin; «Биолик», которая пыталась зарегистрировать вакцину от ковид «Спутник V»; рестораны «Суши Мастер»; компания Вимм-Билль-Данн — бренды «Агуша» и «Чудо»; Альфа-Груп, а это не только банк, но и оператор Киевстар, вода «Боржоми»; Космед — партнер и дистрибьютор брендов L'Oréal, VICHY, La Roche-Posay.



Причем, российский бизнес владеет компаниями не только в восточной Украине. По информации городского главы Львова Андрея Садового, ​​около 80 предприятий, зарегистрированных на территории города, полностью или частично принадлежат россиянам. Хотя Центр экономических стратегий дает по Львовской области практически втрое меньшую цифру. В связи с этим Садовой предложил национализировать здания на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ».



«На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей», — писал Садовой в Facebook.



В 2014 году российский бизнес присутствовал во всех ключевых секторах украинской экономики. Активы оценивались примерно в 30 миллиардов долларов. За восемь лет капитала родом из РФ стало меньше, но, например, Олег Дерипаска, по информации СМИ, до сих пор владеет «Николаевским глиноземным заводом»; Мегдет Рахимкулов — акциями OTP Bank; Игорь Кесаев — компанией «Тедис-Украина».



Украину ждут десятки исков, в том числе в международных судах

Несмотря на необходимость подобной инициативы, учитывая прямую и открытую агрессию РФ в отношении Украины, юристы говорят, что в других реалиях этот закон был бы не только неконституционным. Он бы противоречил абсолютно всем международным актам, гарантирующим права человека. Об этом в колонке «Экономической правды» пишет старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.



«Разработанный в Украине механизм конфискации активов российских резидентов должен быть крайне осторожным и понятным. Например, закон оперирует такими понятиями, как "принудительное изъятие имущества из общественных нужд". Если мы говорим об этих терминах, то возникает определенное сомнение, ведь речь идет о проблеме принудительного изъятия и "общественных потребностях (в т.ч. случаи, при которых это требуется военной необходимостью)"», — пишет он.



Юрист также говорит об излишней бюрократизации процесса в законе и нечетком определении, кто же является резидентом РФ.

Будет ли работать механизм конфискации на практике, покажет суд. Фото: «Информатор»

В свою очередь, директор Центра Днестрянского Иван Городинский считает, что ключевым тестом для закона станут проверки в судах.



«Выполнение положений этого закона еще не прошло проверку в судах. Именно это будет ключевым стресс-тестом: насколько суды признают подходы, которые заложены в законе, надлежащими и соответствующими основам законодательства Украины. Сам закон требует существенного усовершенствования, в частности, в части разграничения полномочий между государственными органами в процессе изъятия; документального регламентирования изъятия. Без этого процесс может затянуться», — говорит Иван Городинский.



В тоже время юрист уверен, что Украину ждут десятки исков, в том числе в международных арбитражах, относительно защиты права собственности.



«Как будет происходить этот процесс и его перспективы будет зависеть от продуманных и логических шагов со стороны украинской власти. Поэтому дальнейшее совершенствование законодательства необходимо, как и соблюдение международных стандартов в этой сфере», — считает директор Центра Днестрянского.



В любом случае, начнут изымать имущество после того, как военное положение будет отменено. То есть, у Украины есть временной люфт, чтобы урегулировать все нюансы в законе.