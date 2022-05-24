Миллиарды за «Ермолино» и Greenfield: Как Украина будет изымать имущество россиян

Украина планирует в принудительном порядке изымать собственность, права на которую имеет Россия и ее резиденты. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада. Что это означает для Украины и сможет ли российское имущество спасти экономику? Читайте в материале «Новостей Донбасса».
Еще в начале марта парламент поддержал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». В документе прописано, что национализация возможна без какой-либо компенсации стоимости, исключительно по мотивам общественной необходимости. Процесс проходит в несколько этапов. Решение об изъятии принимает Совет национальной безопасности и обороны, утверждает президент. Потом Кабмин вносит в СНБО проект с перечнем объектов права собственности, подлежащих изъятию, и сроками, когда их нужно изъять.
10 мая Кабмин утвердил документ, согласно которому все российские активы переходят госпредприятию «Национальный инвестиционный фонд».
«И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Конфискацией российских активов правительство Украины хочет возместить убытки от войны. Фото: Depositphotos
В первой редакции закона в перечне тех, у кого планируют изымать имущество, указывалась только РФ, как государство, и ее резиденты. 1 апреля парламент расширил список. В него внесли всех граждан России; физических лиц, которые имеют тесную связь с РФ, проживают на ее территории или работают; лиц, которые решением СНБО или суда отнесены к резидентам РФ.
По мнению экспертов, законопроект требует доработок, но именно он может стать ключевым элементом в процессе изъятия российского имущества.
«Есть объективный запрос на прекращение работы российского бизнеса в Украине и конфискацию этих активов. Законодатель переводит этот процесс в конструктивное русло. Понятно, что РФ не будет добровольно возмещать военные убытки. Поэтому такое изъятие станет возможностью обеспечить компенсацию. Закон готовился в сжатые сроки, принимался по сокращенной парламентской процедуре и не прошел публичное обсуждение. Однако в случае дальнейшего усовершенствования он может стать ключевым элементом процесса изъятия российского имущества», — считает юрист, директор Центра Днестрянского Иван Городинский.
Сколько же российского имущества в Украине? Сервис мониторинга компаний Opendatabot проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть граждане или резиденты РФ и Беларуси. О белорусском имуществе в законе речь не идет, но совокупное количество таких компаний на 24 февраля составляло 16896.
В большинстве случаев украинцы даже не знают, кто владеет той или иной компанией. Например, фармацевтический гигант «Вента» с российскими корнями успешно работает в Днепре с 1995 года. Это дистрибьютор лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, который входит в тройку крупнейших в Украине. Компания сотрудничает, например, с Pfizer.
Или же «Брокард» — сеть магазинов косметики и парфюмерии, собственница которых Татьяна Володина живет в Москве и владеет также компанией «Л’Этуаль». Она же бенефициар украинского ООО «Эгзагон» — это косметика Evian, Mr.Gentle, Venus.
Собственник «Крюковского вагоностроительного завода», который поставляет, в том числе, и вагоны для киевского метро, Станислав Гамзалов. Он, например, в 2007 году участвовал в выборах депутатов Саратовской областной думы от партии ЛДПР.
За аббревиатурой компании «ТТВК» скрывается одно из крупнейших турагентств «Аккорд тур». А «Орими Украина» с российскими корнями — это кофе Jardin, «Жокей», чаи Greenfield, Tess и принцессы — «Нури», «Ява», «Гита» и «Канди».
Акция по бойкоту российских товаров в Украине. Фото: Відсіч / Facebook
Также российский собственник или бенефициар у компаний «Ермак голд» — это известные полуфабрикаты «Ермолино»; Житомирский мясокомбинат — бренды «Мясная гильдия», «Ранчо»; Андрушевский маслосырзавод — «Золотава», «Молочная Мрия», «Попельнянское», «Андрушевское».
Бенефициар «Винницапобутхим», а это стиральные порошки «Лотос», — Владимир Плесовских. В 2020 году он занимал 204 место в «Рейтинге миллиардеров» сайта «Деловой Петербург». Состояние бизнесмена оценивали в 3,07 млрд рублей. Основной его актив «Невская косметика».
А еще российский бизнес — это магазины Sportmaster; O’Stin; «Биолик», которая пыталась зарегистрировать вакцину от ковид «Спутник V»; рестораны «Суши Мастер»; компания Вимм-Билль-Данн — бренды «Агуша» и «Чудо»; Альфа-Груп, а это не только банк, но и оператор Киевстар, вода «Боржоми»; Космед — партнер и дистрибьютор брендов L'Oréal, VICHY, La Roche-Posay.
Причем, российский бизнес владеет компаниями не только в восточной Украине. По информации городского главы Львова Андрея Садового, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории города, полностью или частично принадлежат россиянам. Хотя Центр экономических стратегий дает по Львовской области практически втрое меньшую цифру. В связи с этим Садовой предложил национализировать здания на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ».
«На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей», — писал Садовой в Facebook.
В 2014 году российский бизнес присутствовал во всех ключевых секторах украинской экономики. Активы оценивались примерно в 30 миллиардов долларов. За восемь лет капитала родом из РФ стало меньше, но, например, Олег Дерипаска, по информации СМИ, до сих пор владеет «Николаевским глиноземным заводом»; Мегдет Рахимкулов — акциями OTP Bank; Игорь Кесаев — компанией «Тедис-Украина».
Несмотря на необходимость подобной инициативы, учитывая прямую и открытую агрессию РФ в отношении Украины, юристы говорят, что в других реалиях этот закон был бы не только неконституционным. Он бы противоречил абсолютно всем международным актам, гарантирующим права человека. Об этом в колонке «Экономической правды» пишет старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.
«Разработанный в Украине механизм конфискации активов российских резидентов должен быть крайне осторожным и понятным. Например, закон оперирует такими понятиями, как "принудительное изъятие имущества из общественных нужд". Если мы говорим об этих терминах, то возникает определенное сомнение, ведь речь идет о проблеме принудительного изъятия и "общественных потребностях (в т.ч. случаи, при которых это требуется военной необходимостью)"», — пишет он.
Юрист также говорит об излишней бюрократизации процесса в законе и нечетком определении, кто же является резидентом РФ.
Будет ли работать механизм конфискации на практике, покажет суд. Фото: «Информатор»
В свою очередь, директор Центра Днестрянского Иван Городинский считает, что ключевым тестом для закона станут проверки в судах.
«Выполнение положений этого закона еще не прошло проверку в судах. Именно это будет ключевым стресс-тестом: насколько суды признают подходы, которые заложены в законе, надлежащими и соответствующими основам законодательства Украины. Сам закон требует существенного усовершенствования, в частности, в части разграничения полномочий между государственными органами в процессе изъятия; документального регламентирования изъятия. Без этого процесс может затянуться», — говорит Иван Городинский.
В тоже время юрист уверен, что Украину ждут десятки исков, в том числе в международных арбитражах, относительно защиты права собственности.
«Как будет происходить этот процесс и его перспективы будет зависеть от продуманных и логических шагов со стороны украинской власти. Поэтому дальнейшее совершенствование законодательства необходимо, как и соблюдение международных стандартов в этой сфере», — считает директор Центра Днестрянского.
В любом случае, начнут изымать имущество после того, как военное положение будет отменено. То есть, у Украины есть временной люфт, чтобы урегулировать все нюансы в законе.