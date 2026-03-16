Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»

Созданный российскими властями на оккупированной территории Херсонской области «областной суд» приговорил к 10 годам колонии общего режима 47-летнюю гражданку Украины Елену Нишанову.



Ее обвинили в «шпионаже». Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда и российскую прокуратуру.



По версии оккупационного следствия, в апреле 2024 года женщина якобы собирала информацию о передвижении и местах дислокации российской военной техники и военнослужащих и передавала эти данные украинской разведке.

В прокуратуре утверждают, что полученные сведения «могли быть использованы» для нанесения ударов по позициям армии РФ. Когда именно силовики задержали Нишанову, официально не сообщается. Известно лишь, что в феврале российская прокуратура отчиталась о передаче ее дела в суд.

Как отмечает «Медиазона», это не первый подобный приговор на оккупированной Херсонщине за последнее время. В начале февраля по аналогичному обвинению 10 лет колонии получила еще одна жительница региона — 45-летняя Елена Косенко.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупационные структуры, действующие как «прокуратура ЛНР», заявили о передаче в «суд» очередного уголовного дела против гражданина Украины. Речь идет о 57-летнем Олеге Бондаренко, которого обвиняют в «участии в террористическом сообществе».

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»