ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о серии ударов по военной инфраструктуре российской армии на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской областей и в Крыму.



Луганская область



По данным военных, в ночь на 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньков. Украинские силы атаковали объекты военной логистики и обеспечения армии РФ.



В частности, поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского. Отдельно сообщается о поражении железнодорожного эшелона с горюче-смазочными материалами в районе Должанска.



Донецкая область

Подтверждено, что в результате удара по полевому артиллерийскому складу возле Широкой Балки 11 марта было уничтожено более 6000 боеприпасов различных типов.

Запорожская область



Удар нанесен по командно-наблюдательному пункту подразделения российских войск возле Васильевки. Поражено также ремонтное подразделение артиллерийской бригады противника в районе Акимовки.



Крым



По информации Генштаба, 11 марта Силы обороны Украины нанесли удар по радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Севастополя в оккупированном Крыму.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о том, что глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявлял об ударе дроном по грузовому поезду с топливом.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»