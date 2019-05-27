Выборы в Раду уже 21 июля. Зачем это Зеленскому? ►

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду. Какие его цели и планы. Сможет ли его партия занять большинство.Об этом рассуждает журналист «Новостей Донбасса» Виталий Сизов.
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