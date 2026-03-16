Оккупанты заявили об «атаке на здания администрации и почты» под Мариуполем: последнее частично обрушилось

Последствия атаки в оккупированном Мангуше. Фото: «ДАН»

16 марта в 02:10 беспилотники якобы атаковали здание «почты» в оккупированном поселке Мангуш Донецкой области. Об этом стало известно из заявления местного пророссийского издания «ДАН».



Оккупанты утверждают, что один из БПЛА якобы «ударил с лицевой стороны, в результате чего стена на втором этаже частично обвалилась, перекрыв вход».



«Также обрушился козырек над входом. С задней стороны здания обрушились кровля, бетонные плиты перекрытий двух этажей. Для разбора завалов задействовали трактор. О погибших и пострадавших не сообщалось», – сказали в «ДАН».



В прокремлевском агентстве «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника Следственного комитета РФ заявили, что в результате атаки якобы также повреждено здание местной «администрации».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и так называемый «мэр» Мариуполя Антон Кольцов никак не комментировали атаку. Также молчат различные оккупационные «ведомства» на Донетчине.



Стоит отметить, что российская армия часто вблизи таких зданий размещает военную технику и прикрывается гражданскими объектами.

Напомним, что 2 марта российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в городе Дружковка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко