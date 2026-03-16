Российская армия снизила активность штурмов на Покровском направлении – командующий Нацгвардии

На Покровском направлении активность пехотных штурмов российских войск несколько снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.



Однако, по его словам, захватчики ежедневно пытаются давить на этом участке фронта, применяя большое количество дронов.



«Сейчас в полосе ответственности на Донетчине наши средства РЭР одновременно могут фиксировать почти 2000 дронов противника. Высокая интенсивность применения дронов врагом в этот период – это то, с чем мы имеем дело и чему активно противодействуем. В то же время благодаря четким и профессиональным действиям наших бойцов имеем ощутимые результаты в снижении боевого потенциала противника, в частности в уничтожении его живой силы, автомобильной техники и вооружения», – заявил Пивненко.

Напомним, что на Покровском направлении украинские десантники нанесли большие потери батальону российской бригады, которая воевала за Донецкий аэропорт.

