Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
13 марта 2026, 16:14

Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине

В оккупированной части Луганской области сильный паводок привёл к затоплению как минимум 14 мостов в Первомайском районе. Об этом сообщают местные паблики, передают «Новости Донбасса».

По данным источников, жители ряда сел вынуждены пользоваться объездными дорогами. В некоторых местах организованы временные пешеходные переправы, поскольку часть транспортной инфраструктуры оказалась под водой.

Сообщается также, что подразделения Росгвардии вынуждены помогать медикам добираться к пациентам в удалённых населённых пунктах и участвуют в доставке необходимых лекарств.

По словам местных жителей, один из мостов в районе Первомайска удалось освободить от воды, после чего движение по нему частично восстановили.

Ранее переправы через реку Айдар оставались затопленными в 11 населённых пунктах. Всего же из-за наводнения в оккупированной части Луганской области были подтоплены не менее 15 населённых пунктов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

