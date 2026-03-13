Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине

Наводнение на оккупированной Луганщине.

В оккупированной части Луганской области сильный паводок привёл к затоплению как минимум 14 мостов в Первомайском районе. Об этом сообщают местные паблики, передают «Новости Донбасса».



По данным источников, жители ряда сел вынуждены пользоваться объездными дорогами. В некоторых местах организованы временные пешеходные переправы, поскольку часть транспортной инфраструктуры оказалась под водой.



Сообщается также, что подразделения Росгвардии вынуждены помогать медикам добираться к пациентам в удалённых населённых пунктах и участвуют в доставке необходимых лекарств.



По словам местных жителей, один из мостов в районе Первомайска удалось освободить от воды, после чего движение по нему частично восстановили.

Ранее переправы через реку Айдар оставались затопленными в 11 населённых пунктах. Всего же из-за наводнения в оккупированной части Луганской области были подтоплены не менее 15 населённых пунктов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»