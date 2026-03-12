«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине

Безхозные квартиры будут национализировать в «ЛНР». Фото: pixabay

Фейковая администрация Луганской области в четверг, 12 марта, официально приняла «закон» «национализировать» жилье. Теперь жилые квартиры, дома и комнаты с «признаками бесхозяйного имущества переходят в собственность регионов и муниципалитетов». Об этом передает «народный совет «ЛНР».



«Проектом закона устанавливается порядок предоставления и передачи жилых помещений, имевших признаки бесхозяйного имущества и поступивших в собственность соответствующего муниципального образования «ЛНР», в том числе особенности предоставления таких жилых помещений в качестве специализированных жилых помещений, – сообщил так называемый «председатель комитета по бюджету» Алексей Белецкий.



Признанное «бесхозным» жилье будут передавать гражданам РФ, кроме того, жители, которые утратили право собственности на жилое помещение, могут получить денежную компенсацию.



Как отмечается, Владимир Путин 15 декабря 2025 года подписал закон, позволяющий национализировать неиспользуемое жилье на территориях Украины, оккупированных войсками РФ. Согласно документу, находящиеся на оккупированных территориях жилые дома, квартиры и комнаты, имеющие признаки бесхозяйного имущества, признаются собственностью регионов и муниципалитетов.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Луганске объявили о возможности «национализации» жилья в случае неуплаты коммунальных платежей в течение 12 месяцев.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»