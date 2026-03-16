В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ

Во временно оккупированном Донецке оккупационная администрация активно использует эвакуаторы для изъятия неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Формально такие действия объясняют борьбой с неправильной парковкой. Однако, по данным источников, все чаще под эвакуацию попадают автомобили повышенной проходимости — пикапы, джипы и другие внедорожники. После изъятия транспорта владельцам фактически блокируют возможность вернуть машины.



Людей запугивают возможными уголовными делами и другими санкциями, если они пытаются добиться возврата автомобиля. В результате такие машины, как утверждают источники, передаются на нужды российских военных подразделений.



По информации Центра национального сопротивления, уже зафиксированы случаи, когда владельцы отслеживали свои автомобили по GPS-трекерам и обнаруживали их непосредственно на линии фронта спустя некоторое время после эвакуации в Донецке.



Любые попытки добиться возврата имущества могут закончиться преследованием. Оккупационные структуры угрожают открытием дел по обвинениям в «терроризме» или «государственной измене РФ», что фактически лишает владельцев возможности защитить свои права.

Напомним, в оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы».

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»