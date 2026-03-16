Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
16 марта 2026, 12:37

Во временно оккупированном Донецке оккупационная администрация активно использует эвакуаторы для изъятия неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Формально такие действия объясняют борьбой с неправильной парковкой. Однако, по данным источников, все чаще под эвакуацию попадают автомобили повышенной проходимости — пикапы, джипы и другие внедорожники. После изъятия транспорта владельцам фактически блокируют возможность вернуть машины.

Людей запугивают возможными уголовными делами и другими санкциями, если они пытаются добиться возврата автомобиля. В результате такие машины, как утверждают источники, передаются на нужды российских военных подразделений.

По информации Центра национального сопротивления, уже зафиксированы случаи, когда владельцы отслеживали свои автомобили по GPS-трекерам и обнаруживали их непосредственно на линии фронта спустя некоторое время после эвакуации в Донецке.

Любые попытки добиться возврата имущества могут закончиться преследованием. Оккупационные структуры угрожают открытием дел по обвинениям в «терроризме» или «государственной измене РФ», что фактически лишает владельцев возможности защитить свои права.

Напомним, в оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы».

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Оккупированная территория отъем транспорта
@novosti.dn.ua

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор