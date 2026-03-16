Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки на Покровском направлении

Удар по российскому танку на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила три танка российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, аэроразведка обнаруживает такие цели в тылу оккупантов, а дальше за дело берутся операторы ударных БПЛА.



«На этот раз точными ударами отработали по трем вражеским танкам. Один из них был спрятан в здании, но это не помешало обнаружить и уничтожить цель», – сказали в ГВ «Восток».

Напомним, что Силы спецопераций ВСУ атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко