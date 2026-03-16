ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику с десантом российских войск на Славянском направлении

Уничтоженная российская бронетехника на Славянском направлении. Фото: кадр из видео

Армия РФ предприняла попытку прорвать оборону подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Славянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Оккупанты использовали «обваренную» МТЛБ, четыре мотоцикла и несколько малых групп пехоты.



«По предварительной информации, техника врага выехала из оккупированного города Северск. Противник пытался обойти позиции наших десантников с флангов. Главный удар враг совершал с помощью МТЛБ, а на противоположном фланге россияне задействовали мотоциклы и малые группы для отвлечения внимания. После начала штурма экипажи БПС мгновенно среагировали и уничтожили вражескую МТЛБ вместе с десантом, а также живую силу противника на мотоциклах. Ведется работа по выявлению и уничтожению остатков вражеской пехоты, которая передвигалась в пешем порядке по 2-3 человека», – рассказали в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко