Начался прием заявлений на участие в Программе льготного жилищного кредитования ВПЛ Кременской громады. Что нужно знать

Строительство жилья для переселенцев. Иллюстративное фото: Луганская ОВА

С 16 марта по 6 апреля до 12:00 будет продолжаться прием заявлений на получение льготного долгосрочного кредита на приобретение жилья в рамках Программы льготного жилищного кредитования внутренне перемещенных лиц Кременской громады на 2026-2027 года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



Основные условия кредитования:

процентная ставка – 3% годовых;

срок кредитования – до 10 лет;

первый взнос – от 6% стоимости жилья;

максимальная сумма кредита – до трех миллионов гривен;

50% основной суммы кредита погашается за счет бюджета Кременской громады;

нормативная площадь – 52,5 квадратных метра на семью из 1-2 человек + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.

Участие в программе могут принять переселенцы, которые:

были зарегистрированы на территории Кременской громады до 24 февраля 2022 года;

имеют статус ВПЛ;

не имеют жилья в собственности на подконтрольной Украине территории – кроме жилья на оккупированных или территориях боевых действий;

могут подтвердить платежеспособность по обслуживанию кредита.

Заявление на получение кредита и анкета подаются в электронной форме путем направления документов на электронную почту Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кременской городской военной администрации: [email protected].



К заявлению прилагаются копии документов заявителя и членов его семьи:

документов, удостоверяющих личность – паспорт/ID-карта, свидетельство о рождении для несовершеннолетних детей;

регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков;

справок о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

выписки из реестра территориальной громады относительно места регистрации и членов его семьи;

согласия на обработку персональных данных заявителя.

Все копии документов следует заверить надписью: «Согласно оригиналу», подписью, фамилией и инициалами заявителя.



Отбор победителей будет осуществляться Государственным фондом содействия молодежному домостроению путем случайного выбора среди кандидатов, включенных в реестр.



Консультации по всем вопросам можно получить по номерам: 050-823-79-49, 095-820-71-24.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко