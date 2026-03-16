Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Начался прием заявлений на участие в Программе льготного жилищного кредитования ВПЛ Кременской громады. Что нужно знать
16 марта 2026, 21:01

Строительство жилья для переселенцев. Иллюстративное фото: Луганская ОВА Строительство жилья для переселенцев. Иллюстративное фото: Луганская ОВА

С 16 марта по 6 апреля до 12:00 будет продолжаться прием заявлений на получение льготного долгосрочного кредита на приобретение жилья в рамках Программы льготного жилищного кредитования внутренне перемещенных лиц Кременской громады на 2026-2027 года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Основные условия кредитования:

  • процентная ставка – 3% годовых;
  • срок кредитования – до 10 лет;
  • первый взнос – от 6% стоимости жилья;
  • максимальная сумма кредита – до трех миллионов гривен;
  • 50% основной суммы кредита погашается за счет бюджета Кременской громады;
  • нормативная площадь – 52,5 квадратных метра на семью из 1-2 человек + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.

Участие в программе могут принять переселенцы, которые:

  • были зарегистрированы на территории Кременской громады до 24 февраля 2022 года;
  • имеют статус ВПЛ;
  • не имеют жилья в собственности на подконтрольной Украине территории – кроме жилья на оккупированных или территориях боевых действий;
  • могут подтвердить платежеспособность по обслуживанию кредита.

Заявление на получение кредита и анкета подаются в электронной форме путем направления документов на электронную почту Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кременской городской военной администрации: [email protected]

К заявлению прилагаются копии документов заявителя и членов его семьи:

  • документов, удостоверяющих личность – паспорт/ID-карта, свидетельство о рождении для несовершеннолетних детей;
  • регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков;
  • справок о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
  • выписки из реестра территориальной громады относительно места регистрации и членов его семьи;
  • согласия на обработку персональных данных заявителя.

Все копии документов следует заверить надписью: «Согласно оригиналу», подписью, фамилией и инициалами заявителя.

Отбор победителей будет осуществляться Государственным фондом содействия молодежному домостроению путем случайного выбора среди кандидатов, включенных в реестр.

Консультации по всем вопросам можно получить по номерам: 050-823-79-49, 095-820-71-24.

Напомним, что жителей города Святогорск на Донетчине призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Алексей Харченко
Места
Кременская громада
Прочее
Война Программа Кредит Жилье ВПЛ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
все новости
23:34
Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки на Покровском направлении
23:13
Оккупанты заявили об «атаке на здания администрации и почты» под Мариуполем: последнее частично обрушилось
22:29
ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику с десантом российских войск на Славянском направлении
22:08
Российская армия снизила активность штурмов на Покровском направлении – командующий Нацгвардии
21:39
Украинские десантники нанесли большие потери батальону российской бригады, которая воевала за Донецкий аэропорт – ВСУ
21:01
Начался прием заявлений на участие в Программе льготного жилищного кредитования ВПЛ Кременской громады. Что нужно знать
20:21
Украинские войска продвинулись под Лиманом – ISW
19:30
Недвижимость в Киеве и миллионы «под подушкой». Чем богата семья первого заместителя начальника полиции Донетчины Сергея Беседы
18:49
Обстрел города Николаевка на Донетчине: поврежден двухэтажный дом, есть погибший и раненый
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
17:10
Силы спецопераций атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе: кадры
17:00
РФ может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:36
Дрон снял удар авиабомб по позициям РФ в Удачном
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
15:58
«Белые ангелы» вывезли из Дружковской громады детей
15:35
Злата Дячук из Славянска завоевала бронзу на ЧЕ по парапауэрлифтингу
14:59
РФ ударила по Запорожью — есть жертвы
14:42
«Ланцеты» не могут долететь до Киева — эксперт по РЭБ
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
все новости
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор