Начался прием заявлений на участие в Программе льготного жилищного кредитования ВПЛ Кременской громады. Что нужно знать

С 16 марта по 6 апреля до 12:00 будет продолжаться прием заявлений на получение льготного долгосрочного кредита на приобретение жилья в рамках Программы льготного жилищного кредитования внутренне перемещенных лиц Кременской громады на 2026-2027 года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
Основные условия кредитования:
Участие в программе могут принять переселенцы, которые:
Заявление на получение кредита и анкета подаются в электронной форме путем направления документов на электронную почту Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кременской городской военной администрации: [email protected].
К заявлению прилагаются копии документов заявителя и членов его семьи:
Все копии документов следует заверить надписью: «Согласно оригиналу», подписью, фамилией и инициалами заявителя.
Отбор победителей будет осуществляться Государственным фондом содействия молодежному домостроению путем случайного выбора среди кандидатов, включенных в реестр.
Консультации по всем вопросам можно получить по номерам: 050-823-79-49, 095-820-71-24.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко