Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов

Продажа машин в оккупированном Донецке.

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские силовики наладили схему массового похищения автомобилей местных жителей. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, машины забирают прямо со дворов и гаражей или под предлогом «проверок». После этого транспорт разбирают на дефицитные запчасти и переправляют в Ростовскую область.

Авторынок «Скиф» во временно оккупированном Донецке.

Информацию о машинах и их владельцах оккупанты получают через «МРЭО ГИБДД МВД по ДНР», где ведется учет транспортных средств на временно оккупированных территориях. Именно с этих баз выбирают авто, которые можно безнаказанно отбирать.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупанты усилили контроль за автомобилями с украинскими и «ДНРовскими» номерами.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»