Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
14 марта 2026, 12:23

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские силовики наладили схему массового похищения автомобилей местных жителей. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По данным активистов, машины забирают прямо со дворов и гаражей или под предлогом «проверок». После этого транспорт разбирают на дефицитные запчасти и переправляют в Ростовскую область.

Авторынок «Скиф» во временно оккупированном Донецке.

Информацию о машинах и их владельцах оккупанты получают через «МРЭО ГИБДД МВД по ДНР», где ведется учет транспортных средств на временно оккупированных территориях. Именно с этих баз выбирают авто, которые можно безнаказанно отбирать.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупанты усилили контроль за автомобилями с украинскими и «ДНРовскими» номерами.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
