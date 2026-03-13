В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»

В оккупированной части Донецкой области после ночной атаки беспилотников обрушилось здание «больницы». Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на заявления российских властей и сообщения российских Telegram-каналов.



По данным Министерство обороны Российской Федерации, четыре украинских беспилотника ударили по зданию 10 марта около 03:40. Утверждается, что в этот момент внутри находились около 180 человек.



Российский Telegram-канал WarGonzo сообщил, что в результате удара погибли восемь человек. По его данным, в здании находились около 130 пациентов и примерно 50 человек медицинского персонала.

В свою очередь представители группировки «ДНР» в Следственном комитете РФ заявили, что все восемь погибших якобы были сотрудниками медицинского персонала.



Позже, 12 марта, российские источники сообщили о десяти раненых. Утверждается, что среди них девять «медицинских работников» и один пациент.



Таким образом, по данным российской стороны, среди примерно 50 сотрудников «медперсонала» пострадали 17 человек — восемь погибли и девять получили ранения, тогда как среди около 130 «пациентов» сообщается лишь об одном раненом.

Прокремлёвские медиа также утверждают, что после взрыва здание получило серьёзные повреждения — частично обрушились крыша и стены второго этажа.



В то же время Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 11 марта сообщал о поражении нескольких военных объектов в оккупированной части Донецкой области в ночь с 10 на 11 марта.



Среди целей назывались командный пункт российской мотострелковой бригады в районе Авдеевка, склад боеприпасов возле Широкой Балки, а также склады материально-технического обеспечения вблизи Марьяновки и Пришиба.

