«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму

Военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ» напомнило о событиях 16 марта 2014 года — дате проведения так называемого «референдума» в Крыму, который, по их словам, стал отправной точкой для дальнейшей эскалации и войны.



В заявлении движения говорится, что двенадцать лет назад голосование проходило под контролем российских военных. «Под дулами автоматов Кремль разыграл постановочный „референдум“, последствия которого разрушили судьбы тысяч жителей полуострова», — отмечают представители «АТЕШ».



По их словам, тогда Москва объясняла свои действия необходимостью «предотвратить войну». Однако итогом этих событий, как утверждают в движении, стал крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в котором погибли тысячи людей, включая жителей Крыма, по обе стороны линии фронта.

В «АТЕШ» подчеркивают, что многие крымчане не признали российскую оккупацию — ни в 2014 году, ни сейчас. По словам участников движения, жители полуострова продолжают сопротивление: часть действует в подполье, другие участвуют в движениях сопротивления или служат в украинских подразделениях на фронте.



Также представители движения сообщили, что их агенты продолжают работать на территории Крыма. Они, как утверждается, отслеживают передвижение военной техники и логистику российских сил по всему полуострову.



«Это не разовая акция, а ежедневная работа, которая будет продолжаться до тех пор, пока на крымской земле остается чужой сапог», — заявили в «АТЕШ».



В движении также напомнили, что подготовили видео, посвященное событиям 2014 года и нынешней деятельности сопротивления. В ролике рассказывается о том, как начинались события в Крыму и как продолжается борьба сегодня.

Напомним, агенты «АТЕШ» в Северскодонецке Луганской области обесточили штаб артбригады ВС РФ.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»