Дрон снял удар авиабомб по позициям РФ в Удачном

Момент сброса авиабомб по позициям российских войск в поселке Удачное Донецкой области.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент авиаудара по позициям российских войск в Донецкой области. Кадры опубликовал архив российско-украинской войны WarArchive.



На записи беспилотник фиксирует попадание по зданиям, где удерживали оборону российские военные. По предварительной информации, украинская авиация сбросила две корректируемые авиабомбы.



Предположительно удар был нанесён по позициям оккупантов в населённом пункте Удачное Донецкой области. Сообщается, что событие произошло в феврале 2026 года. На кадрах видны мощные взрывы после попаданий.



Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы противника и три других важных объекта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»