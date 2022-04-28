«Я понимаю, что снова все теряю»: Как из-за войны пострадал бизнес переселенцев

Война нанесла удар бизнесу в Украине. Фото: depositphotos

«Новости Донбасса» продолжают рассказывать истории переселенцев с Донбасса, жизнь которых кардинально изменилась уже второй раз. В этом материале речь пойдет о тех, кто начал и развивал бизнес в Киеве. После 24 февраля проекты либо поставили на паузу, либо свернули на неопределенный срок.



«Мы не эвакуировались. Будем работать на экономику Украины»

Анна Симонян родом из Миусинска Луганской области. В 2014 году переехала сначала в Кропивницкий, затем в Бахмут, а уже потом в Киев. Здесь девушка открыла свое пиар-агентство, а ее семья — ресторан Simon’s.



«Я работала в Верховной Раде пиарщицей межфракционного депутатского объединения "ЕвроОптимисты". Параллельно училась в аспирантуре на кафедре политологии, где и познакомилась со своим партнером Александром Кореньковым. Он убедил меня, что пора создавать что-то свое. Он, кстати, тоже из Луганской области», — вспоминает Анна.



В 2018 году «Simonian PR Agency» открылось, а уже в 2019 году Анна с командой провела первую предвыборную кампанию под ключ.



«За это время мы сделали несколько крупных кампаний и работали с влиятельными политиками и политсилами. У меня было три клиента и два проекта. Один проект закрылся из-за войны. Во втором даже за январь не оплатили услуги и пропали из виду. Два клиента покинули страну. До июня я решила поставить работу агентства на паузу», — говорит Анна.



Когда девушка обосновалась в Киеве, к ней приехали родители и открыли семейный ресторан Simon’s.



«Помню, как после встречи с депутатами в Раде я ехала в ресторан, снимала туфли, надевала фартук и работала официанткой. Была идея, что абсолютно всю работу делает семья Симонян. От закупки до подачи на стол. Как только ресторан стал зарабатывать, начался коронавирус. Как только снова возобновили работу — война», — рассказывает Анна.



Семья Симонян не эвакуировалась и осталась в Киеве. В ресторане со второго дня войны готовят еду для 200 человек, которые стоят на блокпостах. Также в Simon’s организовали гуманитарный склад. Сюда приезжают фуры с помощью из Черновцов, которую распределяют между военными и нуждающимися. Уезжать из Киева, а тем более, из Украины, Анна с семьей не хочет:



«Мы будем работать на экономику нашей страны. Даже в самые свирепые моменты мы не хотели уезжать, потому что взяли на себя много обязательств. Я сейчас активно волонтерю и помогаю государству. Это все, что я могу сделать в это время».







На днях брат Анны снова открыл ресторан, но пока что заказов почти нет.



«Мы настроены оптимистично, потому что все любят мясо, а моя семья готовит мясо невероятно», — рассказала девушка.



«Я думала переезжать и переносить бизнес»

Основатель бренда DARI jewelry Дари Черникова переехала в Киев из Донецка. Она одна из первых, кто стал развивать в Украине линию минималистичных ювелирных украшений. Начинала Дари с маленькой мастерской. Сейчас ассортимент украшений огромный.



«Я училась и принимала заказы. Потом переехала из мастерской учителя и устроила рабочий уголок дома. Количество украшений росло. Я арендовала помещение и стала набирать помощников. Команду, где каждый делает свое дело, нашла не сразу. Сначала сама принимала заказы и вела соцсети», — рассказывает Дари.



Когда она начинала свое дело, конкурентов в Украине практически не было, но через пару лет ситуация изменилась.



«Для меня не было примера девушки-ювелира, которая продает украшения через социальные сети. Из-за непредсказуемости рынка я не представляла, будут ли их покупать. Но я работала, бизнес увеличивался. Стало сложно в 2016-2017 году, потому что подобных ювелиров стало больше. Многие перешли в социальные сети. Стало много конкурентов», — говорит Дари Черникова.



В этом году девушка планировала сделать новую коллекцию, сосредоточиться на золоте, а не серебре, работать над увеличением спроса, продаж, улучшением сервиса и качества. Война поставила весь бизнес на паузу.



«24 февраля мне позвонила мама и сказала, что началась война. Сказала покупать продукты и ехать в мастерскую забрать украшения. Я помню, как стою и думаю, что собирать дальше, какие взять инструменты, надолго ли это, увижу ли я еще эти инструменты. Было очень трудно определиться, брать что-то дополнительно или нет. Сначала мы остались в Киеве. Потом выехали в Козин, потом через Хмельницкий поехали в Ужгород. Пожили во Львове и во Львовской области», — рассказала Дари.



Продажи украшений остановились, сотрудники разъехались. Первое время у девушки даже не было моральных сил заниматься DARI jewelry.



«Бизнес просто остановился. Где-то три недели я вообще ничего не делала, потому что мне было страшно. Я не спала. Потом начала делать визуализацию украшений с украинской символикой. Нашла фотографии украшений с флагом Украины, которые делала еще во время аннексии Крыма. Начала продавать те украшения, которые есть в наличии. Я думала переезжать на постоянной основе и переносить бизнес. Даже зарегистрировалась в программе от государства. Мне звонили из Ивано-франковска и Черновцов, но я поняла, что не готова к этому. Перевозить производство – это нелегко, недешево и долго. Нужны новые сотрудники. Я решила переждать», — говорит Дари.



Сейчас ювелир хочет возобновить деятельность мастерской в новом формате, потому что работники в большинстве выехали. Некоторые мастера пытаются создавать украшения дома. Чтобы поддержать бренд, девушка запустила облигации — их можно купить сейчас, а потом заказать изделия со скидкой. Для продаж пока доступны лишь те украшения, которые есть в наличии.







«Мои надежды – это развал России, чтобы такое не повторилось, чтобы война закончилась, чтобы люди вернули домой. Я надеюсь, что спрос будет, украшения будут продаваться. Надеюсь, что людям нужна моя работа, и мы сможем возобновить мастерскую и нашу деятельность», — верит Дари.



«Я надеюсь, что смогу приехать в Донецк — свой первый дом»

История переселения Сергея Тимофеева из Донецка длилась год. Сначала он уехал в Одессу с мыслью вернуться через месяц. Потом был Днепр, Киев, Николаев и снова Киев. Здесь Сергей стал работать администратором в одной из самых больших фотостудий столицы.



«Мой бизнес начался достаточно хаотично. Я уволился из студии. У меня была глобальная цель работать на себя как фотограф. Я начал заниматься собой. Самое сложное было — это поиск клиентов. За счет того, что крутился, получалось найти заказы. Я обрастал клиентами, обучался ведению бизнеса, маркетингу. Сразу снял рекламу мясному магазину, а дальше понеслось», — вспоминает Сергей.



На этот год у него были большие планы: много съемок и рекламные кампании.



«Февраль был полностью загружен. Были съемки, которые втискивали в график. Уже был забит март. Шли переговоры о съемке рекламы для Coca-Cola, компании ДТЭК в разных заводах, в том числе на «Азовстали». Я собирался расширяться, потому что дела шли достаточно хорошо», — говорит Сергей Тимофеев.



Когда началась война, все съемки отменились, проекты заморозились.







«Восемь лет назад мне пришлось бежать, становиться на ноги, начинать новую жизнь, пробовать это в разных городах Украины. Я только к этому году понял, что уверенно чувствую себя на ногах, что мой график расписан на полтора месяца вперед, что я контролирую доход. Поэтому 24 февраля я ходил в шоковом состоянии. Я понимал, что я это все снова теряю», — рассказывает Сергей.



Некоторое время он находился на западной Украине, но уже вернулся в Киев. Переезжать и работать на постоянной основе в другом городе фотограф не хочет.



«У меня появился заказ в Киеве. Также у меня есть идея, что я попробую находить съемки для себя. Часть доходов буду переводить ВСУ. Потом планирую создать небольшой курс для фотографов, где поделюсь, как зарабатывать во время войны. У меня есть надежда, что мы скоро победим. Мое хобби — марафоны на велосипеде. И первой мыслью, когда началась война, была мысль, чтобы в следующем году финишировать в Крыму. Я надеюсь, что Донецк и Луганск вернутся в Украину. Что я смогу приехать в Донецк — свой первый дом», — говорит Сергей Тимофеев.



«Одну студию придется закрыть»

Визажист, бровист, преподаватель Татьяна Веласкес из Донецка основала две «Velaskes beauty studio» в Киеве. Это студии-школы, онлайн и офлайн магазины. В мае 2021 года Татьяна с командой запустила производство собственного бренда косметики.



«Когда я переезжала из Донецка, то не ставила таких планов. Я частично написала кандидатскую диссертацию, а потом сменила профессию, начала заниматься макияжем. Сначала работала бесплатно. Потом с каждого заработка откладывала, работала много, арендовала маленькое помещение. Я хотела развиваться, расти», — вспоминает Татьяна.



За восемь лет в столице она расширила бизнес, стала ездить с мастер-классами по Украине, сотрудничала с брендами и большими маркетплейсами в качестве эксперта. Когда началось полномасштабное вторжение, обе студии закрылись, персонал разъехался. Единственная возможность зарабатывать, которая осталась, — это бренд косметики, на который вырос спрос.



«Люди начали спрашивать. Я начала делать отправки. За месяц мы распродали объем, который не продавали в мирное время. Очень много запросов, даже из-за границы. Сейчас нашли производство, но все еще в процессе, не знаю, получится или нет. Так что активно развиваем бренд. Это то, что можно делать на аутсорсе, независимо от того, где ты находишься. Я стараюсь смотреть на перспективу на европейский рынок. Хочу продвигать украинские бренды», — говорит Татьяна.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Веласкес (@velaskes_mua)



В этом году у Татьяны Веласкес было много планов, связанных с развитием бизнеса, но война им помешала.



«Мы обновили сайт, запустили рекламную кампанию, но результата не получили. У нас было много планов по развитию бренда косметики. Нам доверяют, ценят. Мы нашли новый завод в Харькове, заплатили за разработку новых текстур и нам не суждено было их выпустить. Сейчас проблемы со всеми представителями. Товар был у людей на руках под реализацию. В Макарове, Харькове, Мариуполе товар сгорел. Студию на Осокорках мы точно будем закрывать. Потому что это бешеные счета за аренду и рекламу. Студию на Подоле стараемся запускать. Где-то дважды в неделю выходит мастер, но клиентов мало. Поэтому речь вообще не о заработках», — рассказала Татьяна.



Параллельно девушка занимается волонтерством. В первую очередь помогает выехавшим из Мариуполя.



«Благодаря тому, что у меня есть разные форматы бизнеса, у меня есть возможность работать и зарабатывать, помогать большому количеству людей. Это целая цепочка. Я ищу тех, кому нужна помощь, кто уехал, кто находится в оккупации на левом берегу Мариуполя, кто уезжает через Европу», — говорит она.



Сама Татьяна с сыном в конце февраля выехала сначала в Хмельницкий, потом в Ужгород, но начинать бизнес в новом городе девушка не планирует:



«Переезжать в Ужгород на постоянной основе нет. Не мой формат. После столицы мне тяжело в маленьком городе. Если мы и будем останавливаться на западной Украине, то это будет скорее Львов. Возможно, есть смысл смотреть на развитие в Европе, но я себе не очень представляю там жизнь, мне бы хотелось жить в Украине».

