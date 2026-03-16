РФ может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
16 марта 2026, 17:00

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Россия может использовать в 2026 году от 7 до 9 миллионов беспилотников. Об этом передает «Радио Свобода».

Из-за масштабного наращивания производства дронов в России в Европе необходимо пересмотреть собственную оборонную политику и значительно быстрее усиливать военные способности.

«Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году», — уточнил он.

По его словам, Европе нужно гораздо быстрее наращивать свои оборонные возможности.

«Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией», — резюмировал Кубилюс.

Ранее мы писали, что российские ударные беспилотники типа «Ланцет» технически не способны долететь до Киева.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Андрюс Кубилюс
@novosti.dn.ua

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор