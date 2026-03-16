РФ может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Россия может использовать в 2026 году от 7 до 9 миллионов беспилотников. Об этом передает «Радио Свобода».



Из-за масштабного наращивания производства дронов в России в Европе необходимо пересмотреть собственную оборонную политику и значительно быстрее усиливать военные способности.



«Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году», — уточнил он.



По его словам, Европе нужно гораздо быстрее наращивать свои оборонные возможности.



«Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией», — резюмировал Кубилюс.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»