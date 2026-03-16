ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе

ВСУ поразили ЗРК «Тор» в Луганской области

Украинские военнослужащие атаковали зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» в районе села Коробкино Луганской области, также поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе села Красное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, Силы обороны поразили зенитно-ракетного комплекса «Тор» россиян вблизи села Балашевки Запорожской области.



Также зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах поселка Степное Донецкой области и села Богатое Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба и потери захватчиков уточняются.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»