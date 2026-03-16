Украинские десантники нанесли большие потери батальону российской бригады, которая воевала за Донецкий аэропорт – ВСУ

79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ нанесла большие потери 2-му батальону 5-й мотострелковой бригады «Оплот» ВС РФ на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.



По словам военных, батальон оккупантов из-за критических безвозвратных потерь вывели из района боевых действий для полного восстановления.



«5-я мотострелковая бригада имени предателя Украины Александра Захарченко хорошо знакома бойцам 79-й бригады еще с начала российско-украинской войны в 2014 году. Тогда украинские десантники уже противостояли этому подразделению во время боев за Донецкий аэропорт. Несмотря на постоянные попытки противника восстанавливать силы и перебрасывать новые подразделения на направление, десантники продолжают методически уничтожать врага и срывать его наступательные планы», – отметили в бригаде.



В то же время, по предварительной информации, подразделения одной из мотострелковых бригад россиян перемещают позиции из районов Покровска и Мирнограда в другие населенные пункты поблизости. Вероятной целью такой перегруппировки является подготовка к новым штурмовым действиям севернее этих городов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко