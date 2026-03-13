Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории

Что рассказывают украинцы, выехавшие из оккупированных Россией регионов

Украинцы, которые ныне проживают на временно оккупированных территориях, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через единственный гуманитарный коридор (Волынская область) — на границе с Беларусью. Многие рассказывают, с какими сложностями сталкиваются во время выезда из оккупации. Об этом передает «Настоящее время».



Единственный пункт пропуска, который работает как гуманитарный коридор между Украиной, Беларусью и Россией называется Доманово-Мокраны. Волонтер организации Helping to Leave Сергей помогает украинцам выезжать. По его словам, здесь модульный городок для людей, которые пересекли границу, им всем оказывают помощь.



«Он функционирует только на вход на территорию Украины, в одну сторону. И только граждане Украины могут вернуться на территорию нашего государства через этот пункт пропуска. Ежедневно пункт пересекают от 10 до 20 человек, по состоянию на данный момент, на этот сезон. Летом эта цифра достигала 100 человек», — рассказала спикерка Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.



Виктор и Надежда из Голой Пристани Херсонской области поделились своими эмоциями: «Вы не представляете, где мы были. Никто вам так не расскажет. Там ад. Мины стоят… (оккупанты) пальцы вырывают, ногти. Это не сказки, это на самом деле. Током бьют, дубасят. Так над нашими издевались», — рассказал Виктор.



Жительница Херсонщины Оксана подтвердила его слова, заявив, что мужчин «вывозили, допрашивали и лупили».



В свою очередь волонтер Сергей рассказал трогательную историю, как забирал маленького мальчика с бабушкой, его родители погибли в результате удара российского дрона.



«Едет бабушка с внуком. Мамы с папой уже нет в живых, вражеский дрон. На второй день приехали внука забирать, потому что она уже не попадает по тому законодательству под опеку. И она едет с тем внуком. И я говорю: «Мишаня, вы едете в Киев?», говорит: «Да, к маме и папе». Я понимаю, что мальчику восемь или десять лет, он играется. Все понимает, но не понимает, что нет родителей», — рассказал он.



Ранее мы писали, что за годы войны сложилась четкая модель выдавливания украинцев из родных городов, и она уже дает результат.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»