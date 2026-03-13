Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке

Сегодня, 13 марта, исполнилось 12 лет со дня гибели донецкого активиста Дмитрия Чернявского. Его убили во время нападения участников митинга за Россию против участников мирного митинга за единую Украину.



Тогда на площади Ленина пророссийски настроенные агрессивные молодые люди сначала провоцировали участников митинга, выступающих за единую Украину — кидали дымовые петарды, яйца и другие предметы в их сторону, а также пытались прорваться через кордон милиционеров. Когда ближе к вечеру митингующие стали постепенно расходиться, провокаторы усилили агрессию и среди участников митингов начались столкновения.



Очаг столкновений образовался у здания, где располагался McDonald's. Группу мужчин-участников митинга за единую Украину окружили вооруженные дубинками и прочими опасными предметами люди. Правоохранители не смогли обеспечить безопасность всех участников. Вечером 13 марта 2014 года в больницы за помощью обратились 22 пострадавших. Во время массовой драки ножевое ранение получил студент Дмитрий Чернявский. Его называют первой мирной жертвой российских оккупантов.

Детально о том, как российские оккупанты подавляли украинское сопротивление в Донецке весной 2014 года, смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй