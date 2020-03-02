Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отсавке.



«Я никаких заявлений на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал, очевидно на этой неделе будет еще много консультаций с президентом и Верховной Радой. По состоянию на сейчас я ничего больше комментировать не хочу», — сказал он на брифинге в Кабинете министров.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.