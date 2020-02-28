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Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта по требованию президента

28 февраля 2020, 19:50

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта по требованию президента

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

«В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.

Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны.

Пресс-служба президента сообщила, что глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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