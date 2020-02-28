СМИ: На заседании в среду Рада может рассмотреть отставку Гончарука

На внеочередном заседании Верховной Рады депутаты могут рассмотреть снятие премьер-министра Гончарука и назначение и.о. Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.



Также депутаты должны рассмотреть:



1. Проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.



2. Проект Закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил).



3. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении коррупции» (2 чтение).



4. Проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и обороны Украины.

5. Кадровые вопросы (правительство).



Уже несколько недель парламент рассматривает во втором чтении законопроект о рынке земли в Украине. Всего депутатам нужно рассмотреть 4018 поправок, однако пока они прошли только 1505.