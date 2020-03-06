Зеленский: Работаем, чтобы «нормандская встреча» состоялась в конце апреля

Президент Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте и саммита глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России) в конце апреля, передает «Интерфакс-Украина».



На вопрос журналиста в в Полтаве, состоится ли «нормандский саммит» в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, Зеленский ответил: «Сейчас встреча [Трехсторонней контактной группы] будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем».



По словам Зеленского, его команда неоднократно показывала, «что мы забираем наших людей». «То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат», — подчеркнул он.



Ранее Зеленский рассказал, что во время встречи ТКГ в Минске украинская сторона передала список из 200 человек для будущего обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.

Предыдущая встреча глав «нормандской четверки» (Украины, Франции, Германии и России) состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам был подписано коммюнике, в котором стороны договорились о дальнейших шагах. В частности, была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня.