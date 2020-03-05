Зеленский: Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона передала список из 200 человек для будущего обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу «ТРТ», передает сайт главы государства.



«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — сказал Зеленский.



Он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.



«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — сказал он.



Зеленский отметил, необходимость использования всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.



Также, по его словам, между Украиной и Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся на территории аннексированного Крыма. Этот вопрос остается самым сложным в переговорах, без которого говорить о территориальной целостности Украины невозможно.